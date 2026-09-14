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Nanda Prayoga
Senin, 14 September 2026 | 16.27 WIB

Apple Siapkan Gamepad iPhone dengan D-Pad dan Sensor Gerak

Ilustrasi gamepad iPhone (9to5mac) - Image

Ilustrasi gamepad iPhone (9to5mac)

JawaPos.com - Apple dikabarkan tengah menyiapkan kontroler gim buatannya sendiri untuk perangkat iPhone. Informasi tersebut terungkap setelah Mark Gurman dari Bloomberg mengonfirmasi temuan dalam kode beta macOS yang mengindikasikan pengembangan aksesori tersebut.

Selama ini, Apple telah menjual sejumlah kontroler gim pihak ketiga melalui Apple Store, seperti Backbone One dan SteelSeries Nimbus+. Namun, Apple disebut mulai bersiap untuk turut masuk ke pasar kontroler gim untuk iPhone dengan perangkat buatannya sendiri.

Seperti dilansir dari 9to5mac, temuan dalam kode beta macOS mengindikasikan adanya pengembangan dua kontroler dengan kode model T6502 dan T1057. Keduanya disebut memiliki sejumlah komponen yang umum ditemukan pada kontroler gim, termasuk D-Pad, thumbstick, dan motor haptik.

Kode tersebut juga mengindikasikan kemungkinan adanya akselerometer dan giroskop yang terintegrasi. Kehadiran komponen tersebut dapat memungkinkan kontrol berbasis gerakan. Meski demikian, desain pasti kontroler gim yang sedang dikembangkan Apple tersebut masih belum diketahui.

Gurman memperkirakan aksesori tersebut nantinya berpotensi dirilis menggunakan merek Beats. Proyek tersebut disebut diawasi oleh para eksekutif Beats.

Editor: Diar Candra
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