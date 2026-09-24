Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

Erling Haaland menjadi tumpuan Norwegia saat menghadapi Denmark pada UEFA Nations League 2026/2027. (Timnas Norwegia)
JawaPos.com — Norwegia menjamu Denmark pada laga pembuka Grup 4 League A UEFA Nations League 2026/2027 di Ullevaal Stadion, Jumat (25/9/2026) pukul 01.45 WIB, dengan Erling Haaland dan Martin Odegaard menjadi tumpuan tuan rumah untuk meraih tiga poin.
Denmark datang setelah gagal ke Piala Dunia 2026 dan berupaya membuka era baru dengan kemenangan.
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Norwegia memasuki UEFA Nations League 2026/2027 setelah perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 terhenti pada perempat final.
Tim asuhan Stale Solbakken sebelumnya menyingkirkan Pantai Gading dan Brasil sebelum kalah tipis 1-2 dari Inggris.
Pertandingan melawan Denmark menjadi awal periode padat bagi Norwegia. Setelah laga ini, mereka dijadwalkan menghadapi Portugal pada 27 September, kemudian Wales dan Portugal pada awal Oktober.
Norwegia juga menjalani musim pertamanya di League A setelah promosi dari League B pada edisi 2024/2025.
Rekor mereka di UEFA Nations League cukup solid dengan 14 kemenangan dari 24 pertandingan, sementara enam laga lainnya berakhir dengan kekalahan.
Kekuatan utama Norwegia tetap berada di lini depan.
Haaland datang dengan catatan luar biasa bersama tim nasional, yakni 62 gol dari 55 penampilan, sehingga ancaman striker Manchester City tersebut bakal menjadi perhatian utama pertahanan Denmark.
Denmark datang ke Ullevaal Stadion dengan situasi berbeda setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026.
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