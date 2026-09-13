iPhone Duo Disebut Terlalu Berat dan Tebal Dibanding Ponsel Lipat Pesaing

JawaPos.com - Kehadiran iPhone Duo tidak serta merta membuatnya lebih unggul dibanding ponsel kompetitor. Pasalnya, iPhone Duo justru memiliki kelemahan yang cukup mencolok.

Saat dalam kondisi terlipat, iPhone Duo memiliki ketebalan 11,3 mm dengan bobot mencapai 254 gram. Ukuran tersebut membuatnya lebih berat dan tebal dibandingkan sejumlah ponsel lipat terbaru dari Google dan Samsung.

Pixel 11 Pro Fold, misalnya, memiliki bobot 239 gram dengan ketebalan 10,1 mm saat dilipat. Artinya, iPhone Duo lebih berat 15 gram dibandingkan perangkat tersebut.

Perbedaan menjadi semakin besar ketika dibandingkan dengan Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra yang memiliki bobot 215 gram dan ketebalan 8,9 mm. Sementara Galaxy Z Fold 8 yang memiliki bentuk serupa bahkan hanya berbobot 201 gram dengan ketebalan 9,7 mm.

Dengan spesifikasi tersebut, iPhone Duo lebih berat 39 gram dibandingkan Galaxy Z Fold 8 Ultra dan 53 gram dibandingkan Galaxy Z Fold 8. Dari sisi ketebalan, perangkat Apple juga masih berada di atas kedua ponsel lipat Samsung tersebut.

Kondisi ini menjadi pertanyaan tersendiri bagi Apple, terutama setelah perusahaan sebelumnya berupaya menghadirkan perangkat yang lebih ringan melalui iPhone Air pada tahun lalu.

Meski demikian, Google juga belum sepenuhnya unggul dalam persoalan bobot. Ponsel lipat yang diperkenalkan tahun ini memang mengalami pengurangan bobot, tetapi iPhone Duo masih lebih ringan dibandingkan Pixel 10 Pro Fold yang dirilis pada 2025.

Samsung justru terlihat paling unggul dalam aspek tersebut. Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Galaxy Z Fold 8 berhasil menawarkan bodi yang lebih tipis sekaligus lebih ringan dibandingkan iPhone Duo.

Dukungan stylus pada iPhone Duo juga menjadi salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan. Belum diketahui seberapa besar komponen tersebut berkontribusi terhadap ketebalan tambahan pada perangkat Apple.