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Rian Alfianto
Kamis, 10 September 2026 | 17.46 WIB

iPhone Duo Resmi, Ini Spesifikasi iPhone Lipat Pertama Apple

Perangkat smartphone lipat pertama Apple, iPhone Duo. (Apple). - Image

Perangkat smartphone lipat pertama Apple, iPhone Duo. (Apple).

JawaPos.com - iPhone Duo menjadi iPhone pertama Apple mengusung desain lipat. Perangkat ini membawa layar dalam Super Retina XDR 7,6 inci, layar luar 5,4 inci, chip A20 Pro, kamera Fusion 48 MP dan baterai yang dirancang untuk bekerja dari dua sisi bodi.

Tidak berhenti pada ukuran layar, Apple juga membekali iPhone Duo dengan sejumlah teknologi yang dirancang khusus untuk perangkat lipat.

Mulai dari engsel presisi, sistem pendingin berbasis ruang uap, hingga iOS 27 yang mampu menyesuaikan tampilan saat perangkat dibuka dan ditutup.

Berikut rincian spesifikasi dan fitur utama iPhone Duo.

Layar 7,6 Inci Saat Dibuka

Keunggulan utama iPhone Duo tentu berada pada layar dalamnya.
Saat dibuka, perangkat memiliki layar Super Retina XDR 7,6 inci yang menjadi layar terbesar yang pernah hadir di iPhone.

Ukuran tersebut disebut 50 persen lebih besar dibandingkan layar iPhone 18 Pro Max.

Sementara ketika dilipat, pengguna mendapatkan layar luar Super Retina XDR 5,4 inci.

Layar tersebut menawarkan sekitar 90 persen area layar iPhone 18 Pro dalam bodi yang lebih ringkas.

Kedua layar memiliki rasio aspek yang sama sehingga konten dapat berpindah dari satu layar ke layar lainnya dengan skala yang tetap proporsional.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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