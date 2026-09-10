Apple Akhirnya Masuk Tren HP Lipat, Luncurkan iPhone Duo dengan Layar 7,6 Inci

Perangkat iPhone Duo. (Apple)
JawaPos.com - Apple akhirnya mengikuti tren smartphone lipat yang selama ini berkembang di industri ponsel. Perusahaan memperkenalkan iPhone Duo, smartphone pertama Apple dengan desain yang dapat dilipat, yang menawarkan layar besar 7,6 inci ketika dibuka tetapi tetap ringkas dengan layar luar 5,4 inci saat dimasukkan ke saku.
Langkah ini menjadi perubahan besar bagi lini iPhone. Apple tidak sekadar membuat iPhone dengan layar yang bisa ditekuk. Tetapi merancang ulang perangkat keras dan iOS agar pengalaman menggunakan ponsel tetap terasa seperti iPhone, baik ketika perangkat terbuka maupun tertutup.
Ketika dibuka, iPhone Duo menjadi iPhone paling tipis yang pernah dibuat Apple sekaligus menawarkan bidang layar terbesar di jajaran iPhone. Layar Super Retina XDR 7,6 inci memberikan ruang lebih luas untuk menikmati konten, bermain game hingga menjalankan beberapa aplikasi.
Sebaliknya, ketika dilipat, pengguna mendapatkan layar luar Super Retina XDR 5,4 inci. Ukurannya membuat perangkat lebih mudah digunakan dengan satu tangan dan tetap praktis dibawa bepergian.
“iPhone Duo adalah perubahan paling transformatif pada iPhone sejak iPhone generasi pertama. Dengan desain yang benar-benar baru dan pengalaman yang intuitif, perangkat ini menunjukkan apa yang mungkin dilakukan ketika perangkat keras dan perangkat lunak dirancang bersama dan mendefinisi ulang penggunaan ponsel lipat,” tutur John Ternus, CEO Apple dikutip dari laman resminya.
Menurutnya, perpaduan layar besar dan desain ringkas membuat iPhone Duo dapat digunakan untuk kebutuhan produktivitas maupun hiburan.
Dengan layar terbesar yang pernah ada di iPhone yang tetap muat di saku, dipadukan dengan keandalan A20 Pro, iPhone Duo membantu pengguna tetap fokus dan produktif ke mana pun Anda pergi. Baik saat menikmati konten, multitasking di beberapa aplikasi, atau bermain game.
Bukan Sekadar iPhone yang Bisa Dilipat
Apple tampaknya ingin membedakan iPhone Duo dari ponsel lipat yang sekadar menawarkan layar lebih besar. Salah satu perhatian utama perusahaan adalah kontinuitas pengalaman ketika perangkat dibuka atau ditutup.
Kedua layar memiliki rasio aspek yang sama sehingga konten dapat disesuaikan secara proporsional. Pengguna tidak perlu merasa berpindah ke perangkat berbeda ketika mengubah posisi iPhone Duo.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah
Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar