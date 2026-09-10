Apple Akhirnya Masuk Tren HP Lipat, Luncurkan iPhone Duo dengan Layar 7,6 Inci

JawaPos.com - Apple akhirnya mengikuti tren smartphone lipat yang selama ini berkembang di industri ponsel. Perusahaan memperkenalkan iPhone Duo, smartphone pertama Apple dengan desain yang dapat dilipat, yang menawarkan layar besar 7,6 inci ketika dibuka tetapi tetap ringkas dengan layar luar 5,4 inci saat dimasukkan ke saku.

Langkah ini menjadi perubahan besar bagi lini iPhone. Apple tidak sekadar membuat iPhone dengan layar yang bisa ditekuk. Tetapi merancang ulang perangkat keras dan iOS agar pengalaman menggunakan ponsel tetap terasa seperti iPhone, baik ketika perangkat terbuka maupun tertutup.

Ketika dibuka, iPhone Duo menjadi iPhone paling tipis yang pernah dibuat Apple sekaligus menawarkan bidang layar terbesar di jajaran iPhone. Layar Super Retina XDR 7,6 inci memberikan ruang lebih luas untuk menikmati konten, bermain game hingga menjalankan beberapa aplikasi.

Sebaliknya, ketika dilipat, pengguna mendapatkan layar luar Super Retina XDR 5,4 inci. Ukurannya membuat perangkat lebih mudah digunakan dengan satu tangan dan tetap praktis dibawa bepergian.

“iPhone Duo adalah perubahan paling transformatif pada iPhone sejak iPhone generasi pertama. Dengan desain yang benar-benar baru dan pengalaman yang intuitif, perangkat ini menunjukkan apa yang mungkin dilakukan ketika perangkat keras dan perangkat lunak dirancang bersama dan mendefinisi ulang penggunaan ponsel lipat,” tutur John Ternus, CEO Apple dikutip dari laman resminya.

Menurutnya, perpaduan layar besar dan desain ringkas membuat iPhone Duo dapat digunakan untuk kebutuhan produktivitas maupun hiburan.

Dengan layar terbesar yang pernah ada di iPhone yang tetap muat di saku, dipadukan dengan keandalan A20 Pro, iPhone Duo membantu pengguna tetap fokus dan produktif ke mana pun Anda pergi. Baik saat menikmati konten, multitasking di beberapa aplikasi, atau bermain game.

Bukan Sekadar iPhone yang Bisa Dilipat

Apple tampaknya ingin membedakan iPhone Duo dari ponsel lipat yang sekadar menawarkan layar lebih besar. Salah satu perhatian utama perusahaan adalah kontinuitas pengalaman ketika perangkat dibuka atau ditutup.