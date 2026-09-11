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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 11 September 2026 | 13.50 WIB

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

Dominik Holec diprediksi kembali menjadi andalan Garudayaksa saat menjamu Persik Kediri pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Jumat (11/9/2026). (Garudayaksa) - Image

Dominik Holec diprediksi kembali menjadi andalan Garudayaksa saat menjamu Persik Kediri pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Jumat (11/9/2026). (Garudayaksa)

JawaPos.com — Garudayaksa diprediksi mampu mengalahkan Persik Kediri dengan skor 2-0 pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9/2026) pukul 15.30 WIB.

Tuan rumah punya modal hasil imbang pada laga perdana, sedangkan Persik Kediri datang setelah menelan kekalahan 0-1 dari Dewa United di kandang sendiri.

Garudayaksa memang belum menunjukkan performa yang sepenuhnya optimal pada laga debutnya di kompetisi kasta tertinggi. Mereka bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Java United pada 6 September lalu.

Hasil tersebut tetap menjadi modal penting bagi tim asuhan Milos Joksic untuk menghadapi Persik Kediri. Terlebih, Garudayaksa memiliki sejumlah pemain dengan kualitas individu yang cukup kompetitif untuk bersaing di Super League.

Mengapa Garudayaksa lebih diunggulkan?

Garudayaksa memiliki keuntungan bermain di Stadion Pakansari sehingga peluang meraih kemenangan cukup terbuka.

Dukungan kandang bisa menjadi tambahan energi bagi tim yang mayoritas pemainnya masih membutuhkan waktu untuk membangun koneksi secara kolektif.

Pada pertandingan pertama, Dominik Holec menjadi salah satu pemain paling penting bagi Garudayaksa.

Penampilan apik kiper tersebut membuat timnya mampu membawa pulang satu poin dari markas Java United setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-1.

Garudayaksa juga memiliki catatan cukup produktif dalam beberapa pertandingan terakhir.

Editor: Banu Adikara
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