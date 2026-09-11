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Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 11 September 2026 | 13.29 WIB

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

Septian David saat bela Garudayaksa FC. (Dok. Garudayaksa FC) - Image

Septian David saat bela Garudayaksa FC. (Dok. Garudayaksa FC)

JawaPos.com - Garudayaksa FC akan menghadapi Persik Kediri di pekan kedua Super League 2026/2027. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Pakansari, Jumat (11/9) pukul 15.30 WIB.

Septian David mengatakan bahwa kepercayaan menjadi hal utama bagi skuad Garudayaksa FC. Ia menargetkan agar timnya bisa meraih kemenangan perdana setelah imbang di laga perdana.

"Kami percaya kepada semua staf dan pemain. Yang pasti kami akan berusaha semaksimal mungkin meraih tiga poin," kata Septian David yang dikutip dari Instagram resmi Garudayaksa FC, Kamis (10/9).

Pelatih Garudayaksa FC, Milos Joksic sudah menyiapkan timnya dengan baik. Ia berusaha untuk menyulitkan tim tamu meraih poin.

"Pertama, ini adalah pertandingan kandang pertama kami yang sangat penting bagi kami. Kami mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan untuk melawan Persik Kediri. Kami akan menyulitkan mereka dan menyelesaikan kendala di tim," jelas pelatih Serbia tersebut.

"Namun yang paling penting, kita akan memainkan identitas permainan kami. Kami memiliki satu pemain tambahan yang sudah bergabung dari pertandingan sebelumnya. Saya yakin kami siap untuk pertandingan ini dan saya berharap kita bisa bermain dengan baik," pungkas Milos Joksic.

Prediksi susunan pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri

Garudayaksa FC diprediksi akan tetap mempertahankan pemainnya saat imbang lawan Java United. Beberapa pemain andalan seperti Septian David, Wahyu Prasetyo, dan Ryo Matsumura bakal dimainkan. 

Persik Kediri datang ke Stadion Pakansari dengan kekuatan yang sama saat kalah dari Dewa United. Tim Macan Putih akan tetap mengandalkan Jose Enrique sebagai penyerang utama.

Garudayaksa FC: Holec, Nico, Prasetyo, Stamenkovic, Sihran, Septian, Numberi, Hermawan, Ryo, Rubio

Editor: Banu Adikara
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