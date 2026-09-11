Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

JawaPos.com — Schalke 04 berpeluang meraih kemenangan perdana di Bundesliga 2026/2027 saat bertandang ke markas Union Berlin di Stadion An der Alten Forsterei, Sabtu (12/9/2026) pukul 01.30 WIB.

Die Knappen datang dengan modal penting setelah mampu menahan Bayern Munich 0-0, sedangkan Union Berlin baru mengoleksi satu poin dari dua pertandingan dan sudah kebobolan tujuh gol.

Bagaimana performa Union Berlin sebelum menghadapi Schalke 04? Union Berlin mengawali Bundesliga musim ini dengan hasil imbang 3-3 melawan Eintracht Frankfurt pada 29 Agustus, sebelum dihantam Bayer Leverkusen 4-0 pada pertandingan berikutnya.

Hasil tersebut membuat tim asuhan Mauro Lustrinelli menempati posisi ke-15 klasemen sementara dengan satu poin dari dua laga.

Hasil melawan Eintracht Frankfurt sebenarnya sempat memberikan harapan setelah Union Berlin mampu mencetak gol lebih dulu.

Namun, Die Eisernen justru harus menunggu gol penyama pada menit ke-92 untuk mengamankan satu poin sebelum akhirnya tampil buruk dan kalah telak dari Bayer Leverkusen.

Masalah Union Berlin tidak hanya terlihat dari hasil tandang, tetapi juga performa mereka di kandang sepanjang 2026.

Dalam delapan pertandingan kompetitif di markas sendiri, Union Berlin hanya meraih dua kemenangan, ditambah lima hasil imbang dan tiga kekalahan.