Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 11 September 2026 | 20.17 WIB

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

Aston Villa diprediksi menang tipis 2-1 atas Nottingham Forest di Villa Park pada lanjutan Premier League. (Aston VIlla) - Image

Aston Villa diprediksi menang tipis 2-1 atas Nottingham Forest di Villa Park pada lanjutan Premier League. (Aston VIlla)

JawaPos.com - Aston Villa diprediksi mengalahkan Nottingham Forest dengan skor 2-1 pada pekan Premier League di Villa Park, Sabtu (12/9) pukul 21.00 WIB, setelah kedua tim sama-sama belum menang dalam tiga laga awal liga.

Aston Villa punya modal kuat karena baru mengalahkan Club Brugge 3-2 di Liga Champions, sekaligus membawa rekor enam kemenangan kandang beruntun atas Nottingham Forest.

Mengapa Aston Villa lebih diunggulkan?

Aston Villa memang belum mencetak gol dalam tiga pertandingan Premier League musim ini, tetapi kemenangan di markas Club Brugge pada Liga Champions menjadi suntikan kepercayaan diri penting bagi skuad Unai Emery.

Sebelumnya, Aston Villa dihantam Brighton 4-0, kalah 1-0 dari Arsenal, lalu bermain 0-0 melawan Hull City yang sedang tampil apik.

Masalah terbesar Aston Villa terlihat dari statistik serangan setelah tiga pertandingan liga, karena mereka hanya mencatat expected goals 2,6 dan menempati peringkat ke-19.

Aston Villa juga berada di posisi ke-18 untuk sentuhan di kotak penalti lawan dengan 45 kali dan peringkat ke-16 untuk xG per tembakan dengan angka 0,1.

Kemenangan 3-2 atas Club Brugge pada Selasa lalu membuat situasi psikologis Aston Villa lebih positif menjelang duel melawan Nottingham Forest.

Emery menyebut kemenangan tersebut sebagai “satu langkah maju yang sangat penting”, setelah timnya sempat kesulitan menemukan ketajaman di kompetisi domestik.

Bagaimana rekor kandang Aston Villa?

Villa Park menjadi alasan utama Aston Villa layak difavoritkan dalam pertandingan ini, terutama karena mereka telah memenangkan enam pertemuan kandang terakhir melawan Nottingham Forest di Premier League.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ollie Watkins Akhiri 6 Tahun Perjalanan dengan Aston Villa dan Bergabung Bersama Al-Hilal - Image
Sepak Bola Dunia

Ollie Watkins Akhiri 6 Tahun Perjalanan dengan Aston Villa dan Bergabung Bersama Al-Hilal

Rabu, 2 September 2026 | 21.41 WIB

Emiliano Martinez Tinggalkan Aston Villa dan Resmi Bergabung dengan Chelsea - Image
Sepak Bola Dunia

Emiliano Martinez Tinggalkan Aston Villa dan Resmi Bergabung dengan Chelsea

Rabu, 2 September 2026 | 20.42 WIB

Arsenal Menang Tipis dari Aston Villa, Bukayo Saka: Satu Gol Sudah Cukup! - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Menang Tipis dari Aston Villa, Bukayo Saka: Satu Gol Sudah Cukup!

Selasa, 1 September 2026 | 19.45 WIB

Terpopuler

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh - Image
1

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

4

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

6

Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

7

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore