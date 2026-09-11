Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

JawaPos.com - Aston Villa diprediksi mengalahkan Nottingham Forest dengan skor 2-1 pada pekan Premier League di Villa Park, Sabtu (12/9) pukul 21.00 WIB, setelah kedua tim sama-sama belum menang dalam tiga laga awal liga.

Aston Villa punya modal kuat karena baru mengalahkan Club Brugge 3-2 di Liga Champions, sekaligus membawa rekor enam kemenangan kandang beruntun atas Nottingham Forest.

Mengapa Aston Villa lebih diunggulkan? Aston Villa memang belum mencetak gol dalam tiga pertandingan Premier League musim ini, tetapi kemenangan di markas Club Brugge pada Liga Champions menjadi suntikan kepercayaan diri penting bagi skuad Unai Emery.

Sebelumnya, Aston Villa dihantam Brighton 4-0, kalah 1-0 dari Arsenal, lalu bermain 0-0 melawan Hull City yang sedang tampil apik.

Masalah terbesar Aston Villa terlihat dari statistik serangan setelah tiga pertandingan liga, karena mereka hanya mencatat expected goals 2,6 dan menempati peringkat ke-19.

Aston Villa juga berada di posisi ke-18 untuk sentuhan di kotak penalti lawan dengan 45 kali dan peringkat ke-16 untuk xG per tembakan dengan angka 0,1.

Kemenangan 3-2 atas Club Brugge pada Selasa lalu membuat situasi psikologis Aston Villa lebih positif menjelang duel melawan Nottingham Forest.

Emery menyebut kemenangan tersebut sebagai “satu langkah maju yang sangat penting”, setelah timnya sempat kesulitan menemukan ketajaman di kompetisi domestik.