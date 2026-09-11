Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

Aston Villa diprediksi menang tipis 2-1 atas Nottingham Forest di Villa Park pada lanjutan Premier League. (Aston VIlla)
JawaPos.com - Aston Villa diprediksi mengalahkan Nottingham Forest dengan skor 2-1 pada pekan Premier League di Villa Park, Sabtu (12/9) pukul 21.00 WIB, setelah kedua tim sama-sama belum menang dalam tiga laga awal liga.
Aston Villa punya modal kuat karena baru mengalahkan Club Brugge 3-2 di Liga Champions, sekaligus membawa rekor enam kemenangan kandang beruntun atas Nottingham Forest.
Aston Villa memang belum mencetak gol dalam tiga pertandingan Premier League musim ini, tetapi kemenangan di markas Club Brugge pada Liga Champions menjadi suntikan kepercayaan diri penting bagi skuad Unai Emery.
Sebelumnya, Aston Villa dihantam Brighton 4-0, kalah 1-0 dari Arsenal, lalu bermain 0-0 melawan Hull City yang sedang tampil apik.
Masalah terbesar Aston Villa terlihat dari statistik serangan setelah tiga pertandingan liga, karena mereka hanya mencatat expected goals 2,6 dan menempati peringkat ke-19.
Aston Villa juga berada di posisi ke-18 untuk sentuhan di kotak penalti lawan dengan 45 kali dan peringkat ke-16 untuk xG per tembakan dengan angka 0,1.
Kemenangan 3-2 atas Club Brugge pada Selasa lalu membuat situasi psikologis Aston Villa lebih positif menjelang duel melawan Nottingham Forest.
Emery menyebut kemenangan tersebut sebagai “satu langkah maju yang sangat penting”, setelah timnya sempat kesulitan menemukan ketajaman di kompetisi domestik.
Villa Park menjadi alasan utama Aston Villa layak difavoritkan dalam pertandingan ini, terutama karena mereka telah memenangkan enam pertemuan kandang terakhir melawan Nottingham Forest di Premier League.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin
Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022