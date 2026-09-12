Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

JawaPos.com — Racing de Santander menjamu Alaves pada pekan kelima Liga Spanyol 2026/2027 di El Sardinero, Sabtu (12/9/2026) pukul 19.00 WIB.

Racing memburu kemenangan untuk bangkit setelah kalah dari Rayo Vallecano, sedangkan Alaves datang dengan modal 10 poin dari empat pertandingan dan berambisi menjaga posisi kedua klasemen.

Racing de Santander Berharap Tuah El Sardinero Racing de Santander mengawali musim dengan catatan satu kemenangan, satu imbang, dan dua kekalahan dari empat pertandingan.

Koleksi empat poin membuat tim asuhan Jose Alberto Lopez menempati peringkat ke-13 dan masih memiliki peluang memperbaiki posisi jika mampu mengamankan tiga poin di kandang.

Racing de Santander sempat bermain imbang melawan Villarreal sebelum takluk dari Getafe.

Mereka kemudian meraih kemenangan pertama musim ini setelah mengalahkan Elche dengan skor 3-2, tetapi momentum tersebut kembali terhenti ketika kalah 2-3 dari Rayo Vallecano pada pertandingan terakhir.

Laga kandang melawan Alaves menjadi kesempatan bagi Racing de Santander untuk kembali ke jalur kemenangan.

Bermain di depan pendukung sendiri bisa menjadi modal penting, meski lawan yang dihadapi sedang berada dalam performa jauh lebih meyakinkan.