Harga iPhone Duo Seri Terendah Rp 35 Juta, Berikut Kritik Pada Produk Terbaru Apple Tersebut

JawaPos.com - iPhone Duo langsung menghadapi kritik tak lama setelah Apple memperkenalkannya. Bukan karena desain lipatnya melainkan karena harga satuannya menembus USD 1.999 atau berkisar Rp 35,08 juta untuk varian termurahnya.

Apalagi pasar foldable yang masih kecil. Muncul juga keraguan apakah perangkat ini benar-benar menawarkan alasan kuat untuk meninggalkan iPhone biasa.

Peluncuran iPhone Duo seharusnya menjadi momen besar bagi Apple. Untuk pertama kalinya sejak iPhone diperkenalkan pada 2007, perusahaan menghadirkan perubahan desain yang benar-benar signifikan pada lini ponselnya. Namun, euforia tersebut cepat berhadapan dengan pertanyaan yang sulit dijawab: apakah iPhone lipat seharga hampir USD 2 ribu benar-benar dibutuhkan konsumen?

Di Amerika Serikat, iPhone Duo dibanderol mulai USD 1.999 dan versi tertingginya dapat mencapai USD 3.200 (Rp 56,15 juta). Harga itu membuat perangkat tersebut menjadi iPhone paling mahal yang pernah diperkenalkan Apple.

Bahkan, harga awalnya lebih dari dua kali lipat dibandingkan iPhone terbaru yang sebelumnya memiliki harga awal tertinggi sekitar USD 900 (Rp 15,79 juta).

iPhone Duo Dinilai Bisa Jadi Sekadar Barang Mewah

Kekhawatiran soal harga menjadi salah satu kritik paling keras terhadap iPhone Duo. Dipanjan Chatterjee, analis Forrester, memperingatkan bahwa perangkat tersebut berisiko hanya menjadi simbol status bagi konsumen kaya. Bukan produk yang mampu menciptakan pertumbuhan berarti bagi Apple.

"Ponsel lipat berisiko menjadi pajangan berharga mahal di jajaran produk, memberikan nilai gengsi tetapi bukan pertumbuhan yang berarti," kata Dipanjan Chatterjee, seorang analis dari Forrester dikutip via BBC.