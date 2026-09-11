Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 11 September 2026 | 13.59 WIB

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

Sevilla menjamu Valencia pada lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 dengan peluang mengamankan tiga poin di kandang. (Sevilla) - Image

Sevilla menjamu Valencia pada lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 dengan peluang mengamankan tiga poin di kandang. (Sevilla)

JawaPos.com — Sevilla berpeluang mengamankan tiga poin saat menjamu Valencia pada lanjutan Liga Spanyol 2026/2027, Sabtu (12/9/2025) pukul 02.00 WIB.

Los Nervionenses datang dengan modal tujuh poin dari empat pertandingan, sedangkan Valencia terpuruk di dasar klasemen setelah hanya meraih satu poin dan menelan tiga kekalahan beruntun.

Bagaimana performa Sevilla sebelum menghadapi Valencia?

Sevilla mengawali Liga Spanyol 2026/2027 dengan performa cukup menjanjikan setelah meraih kemenangan atas Rayo Vallecano dan Athletic Bilbao.

Namun, momentum tersebut sempat terhenti ketika Los Nervionenses kalah 1-3 dari Atletico Madrid di kandang pada akhir Agustus.

Pasukan Luis Garcia Plaza kemudian bangkit dengan membawa pulang hasil imbang 1-1 dari markas Espanyol pada pertandingan terakhir.

Tambahan satu poin membuat Sevilla mengoleksi tujuh poin dari empat laga dan menempati posisi ketujuh klasemen sementara.

Performa Sevilla juga memperlihatkan pertandingan mereka cenderung berlangsung terbuka sejak awal musim.

Sebanyak 13 gol tercipta dalam empat pertandingan Liga Spanyol yang sudah dimainkan, sementara tiga laga di antaranya diwarnai kartu merah.

Catatan tersebut memperlihatkan Sevilla memiliki peluang cukup besar untuk kembali meraih kemenangan di kandang.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

Minggu, 6 September 2026 | 18.52 WIB

Menang atas Sevilla, Diego Simeone Bahas Alex Baena hingga Bursa Transfer Atletico Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Menang atas Sevilla, Diego Simeone Bahas Alex Baena hingga Bursa Transfer Atletico Madrid

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23.02 WIB

Cetak Brace saat Atletico Madrid Tumbangkan Sevilla, Alex Baena Bantah Gantikan Peran Julian Alvarez - Image
Sepak Bola Dunia

Cetak Brace saat Atletico Madrid Tumbangkan Sevilla, Alex Baena Bantah Gantikan Peran Julian Alvarez

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19.58 WIB

Terpopuler

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh - Image
1

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

4

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

6

Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

7

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore