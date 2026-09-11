Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

JawaPos.com — Sevilla berpeluang mengamankan tiga poin saat menjamu Valencia pada lanjutan Liga Spanyol 2026/2027, Sabtu (12/9/2025) pukul 02.00 WIB.

Los Nervionenses datang dengan modal tujuh poin dari empat pertandingan, sedangkan Valencia terpuruk di dasar klasemen setelah hanya meraih satu poin dan menelan tiga kekalahan beruntun.

Bagaimana performa Sevilla sebelum menghadapi Valencia? Sevilla mengawali Liga Spanyol 2026/2027 dengan performa cukup menjanjikan setelah meraih kemenangan atas Rayo Vallecano dan Athletic Bilbao.

Namun, momentum tersebut sempat terhenti ketika Los Nervionenses kalah 1-3 dari Atletico Madrid di kandang pada akhir Agustus.

Pasukan Luis Garcia Plaza kemudian bangkit dengan membawa pulang hasil imbang 1-1 dari markas Espanyol pada pertandingan terakhir.

Tambahan satu poin membuat Sevilla mengoleksi tujuh poin dari empat laga dan menempati posisi ketujuh klasemen sementara.

Performa Sevilla juga memperlihatkan pertandingan mereka cenderung berlangsung terbuka sejak awal musim.

Sebanyak 13 gol tercipta dalam empat pertandingan Liga Spanyol yang sudah dimainkan, sementara tiga laga di antaranya diwarnai kartu merah.