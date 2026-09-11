Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 11 September 2026 | 22.17 WIB

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

Crystal Palace berpeluang mengalahkan Ipswich Town di Selhurst Park dalam lanjutan Liga Inggris dengan prediksi skor 3-2. (Crystal Palace) - Image

Crystal Palace berpeluang mengalahkan Ipswich Town di Selhurst Park dalam lanjutan Liga Inggris dengan prediksi skor 3-2. (Crystal Palace)

JawaPos.com —Crystal Palace berpeluang meraih kemenangan kedua beruntun di Premier League saat menjamu Ipswich Town di Selhurst Park, Sabtu (12/9/2026) pukul 21.00 WIB, setelah menaklukkan Fulham 3-2.

Kondisi pertahanan Ipswich Town yang rapuh, dengan 22 laga beruntun tanpa clean sheet, membuat Crystal Palace berpeluang mengamankan tiga poin sekaligus pesta gol di kandang.

Crystal Palace Mulai Bangkit Bersama Pierre Sage

Crystal Palace datang dengan momentum positif setelah mengalahkan Fulham 3-2 di Craven Cottage pada pekan lalu, hasil yang sekaligus mengakhiri sembilan pertandingan tanpa kemenangan di kompetisi kasta tertinggi Inggris.

Tyrick Mitchell menjadi pahlawan lewat dua gol, sedangkan Ben Chilwell mencetak gol lewat sentuhan pertamanya setelah masuk sebagai pengganti untuk mengunci kemenangan pertama Pierre Sage sebagai manajer di Premier League.

Kemenangan itu menjadi modal penting bagi Crystal Palace untuk memburu kemenangan liga secara beruntun untuk pertama kalinya sejak Desember 2025.

Setelah mengawali musim dengan kekalahan dari Everton 0-2 dan Manchester City 1-4, Green Force kini punya kesempatan membangun momentum ketika menghadapi lawan yang sedang bermasalah di lini belakang.

Crystal Palace juga baru saja meraih kemenangan 3-0 atas Middlesbrough pada putaran ketiga EFL Cup, sehingga mereka datang dengan dua kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Meski demikian, performa kandang masih menjadi catatan karena Crystal Palace hanya mengoleksi 11 poin di Selhurst Park sepanjang 2026, lebih banyak hanya dari Tottenham yang memiliki tujuh poin di antara tim yang selalu tampil di Premier League.

Pertahanan Ipswich Town Jadi Titik Lemah

Ipswich Town memiliki modal awal berupa kemenangan 2-1 atas Sunderland, tetapi setelah itu mereka tumbang 2-5 dari Manchester United dan kalah 0-2 dari Liverpool.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

Selasa, 8 September 2026 | 16.25 WIB

Prediksi Skor Fulham vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Cottagers Diprediksi Menang! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Fulham vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Cottagers Diprediksi Menang!

Jumat, 4 September 2026 | 23.32 WIB

Liverpool Kejar Ismaila Sarr, Winger Crystal Palace Disebut Ingin Tantangan Baru di Anfield - Image
Sepak Bola Dunia

Liverpool Kejar Ismaila Sarr, Winger Crystal Palace Disebut Ingin Tantangan Baru di Anfield

Minggu, 30 Agustus 2026 | 06.01 WIB

Terpopuler

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh - Image
1

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

4

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

6

Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

7

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore