Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

JawaPos.com —Crystal Palace berpeluang meraih kemenangan kedua beruntun di Premier League saat menjamu Ipswich Town di Selhurst Park, Sabtu (12/9/2026) pukul 21.00 WIB, setelah menaklukkan Fulham 3-2.

Kondisi pertahanan Ipswich Town yang rapuh, dengan 22 laga beruntun tanpa clean sheet, membuat Crystal Palace berpeluang mengamankan tiga poin sekaligus pesta gol di kandang.

Crystal Palace Mulai Bangkit Bersama Pierre Sage Crystal Palace datang dengan momentum positif setelah mengalahkan Fulham 3-2 di Craven Cottage pada pekan lalu, hasil yang sekaligus mengakhiri sembilan pertandingan tanpa kemenangan di kompetisi kasta tertinggi Inggris.

Tyrick Mitchell menjadi pahlawan lewat dua gol, sedangkan Ben Chilwell mencetak gol lewat sentuhan pertamanya setelah masuk sebagai pengganti untuk mengunci kemenangan pertama Pierre Sage sebagai manajer di Premier League.

Kemenangan itu menjadi modal penting bagi Crystal Palace untuk memburu kemenangan liga secara beruntun untuk pertama kalinya sejak Desember 2025.

Setelah mengawali musim dengan kekalahan dari Everton 0-2 dan Manchester City 1-4, Green Force kini punya kesempatan membangun momentum ketika menghadapi lawan yang sedang bermasalah di lini belakang.

Crystal Palace juga baru saja meraih kemenangan 3-0 atas Middlesbrough pada putaran ketiga EFL Cup, sehingga mereka datang dengan dua kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Meski demikian, performa kandang masih menjadi catatan karena Crystal Palace hanya mengoleksi 11 poin di Selhurst Park sepanjang 2026, lebih banyak hanya dari Tottenham yang memiliki tujuh poin di antara tim yang selalu tampil di Premier League.