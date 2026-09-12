Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

Duel Augsburg vs Bayer Leverkusen di WWK Arena diprediksi berlangsung sengit dan sarat gol. (Bayer Leverkusen)
JawaPos.com — Bayer Leverkusen memburu tiga poin saat bertandang ke markas Augsburg, WWK Arena, Sabtu (12/9/2026) pukul 20.30 WIB, setelah meraih kemenangan 4-0 atas Union Berlin pada pekan sebelumnya.
Namun, misi Die Werkself tidak akan mudah karena Augsburg datang sebagai pemuncak klasemen dengan enam poin dan tujuh gol dari dua pertandingan Bundesliga.
Augsburg menjadi salah satu kejutan terbesar pada awal Bundesliga 2026-2027 setelah memenangkan dua pertandingan pertamanya.
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Tim asuhan Manuel Baum membuka kompetisi dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Schalke 04 pada 30 Agustus.
Performa impresif itu berlanjut ketika Augsburg menghancurkan Eintracht Frankfurt dengan skor 4-1. Hasil tersebut membuat Die Fuggerstadter mengoleksi enam poin sekaligus memiliki selisih gol +6 dari dua laga.
Produktivitas menjadi salah satu kekuatan utama Augsburg sejauh ini dengan tujuh gol yang sudah dicetak. Jumlah tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di Bundesliga, sejajar dengan Elversberg.
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Kepercayaan diri Augsburg semakin besar karena mereka akan tampil di depan pendukung sendiri.
Setelah menjalani awal musim yang jauh lebih baik dibandingkan kampanye 2025/2026, pasukan Baum kini punya kesempatan membuktikan diri saat menghadapi salah satu kandidat papan atas.
Bayer Leverkusen justru mengawali musim dengan hasil mengejutkan ketika takluk 2-3 dari klub promosi Elversberg pada pekan pertama.
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