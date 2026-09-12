Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Pemain Persija Jakarta Alexander Thomas Jeremejeff berebut bola dengan pemain Brisbane Roar pada laga friendly match di Jakarta Internasional Stadion, Sabtu (29/8/2026). Prediksi susunan pemain Borneo FC vs Persija Jakarta pada pekan pertama Super League 2026/2027. Rizky Ridho pastikan kesiapan Macan Kemayoran jelang laga. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) pukul 15.30 WIB. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- diprediksi menang dramatis dalam laga tersebut.
Persija Jakarta datang dengan kepercayaan diri tinggi jelang duel klasik melawan Persib Bandung. Skuad Macan Kemayoran memetik kemenangan tipis 1-0 atas Borneo FC pada pekan pertama Super League di Stadion Segiri pekan lalu.
Selain memulai musim dengan positif, kemenangan tersebut menjadi catatan manis bagi Persija Jakarta karena berhasil memutus tren negatif melawan Borneo FC. Macan Kemayoran akhirnya meraih kemenangan di Samarinda sejak Liga 1 2018.
Persija Jakarta juga berhasil memutus rekor negatif saat menghadapi Borneo FC. Pasalnya, Macan Kemayoran belum pernah menang atas tim berjuluk Pesut Etam itu dalam tujuh pertemuan terakhir di kompetisi liga.
Produktivitas gol Persija Jakarta memang tidak besar. Namun, tim asuhan Shin Tae-yong itu menunjukkan pertahanan yang cukup solid dengan bukti tidak kebobolan dari Borneo FC. Yang jelas, kemenangan manis di Samarinda menjadi modal penting Macan Kemayoran untuk menghadapi Persib Bandung.
Bagi Persija Jakarta, ini menjadi laga kandang spesial karena akhirnya mereka bisa menjamu Persib Bandung di Jakarta setelah tujuh tahun lamanya. Mereka terakhir kali menjamu sang rival di SUGBK pada Juli 2019, dengan skor yang berujung imbang 1-1. Rizky Ridho dan kawan-kawan tentu akan mengerahkan segalanya demi mempersembahkan kemenangan di laga kandang spesial tersebut.
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Di sisi lain, Persib Bandung juga datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim berjulukkan Pangeran Biru itu mencatatkan kemenangan comeback dengan skor 3-1 saat menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, pekan lalu.
Persib Bandung langsung menunjukkan mentalitasnya sebagai juara bertahan. Pasalnya, tim asuhan Igor Tolic itu sempat tertinggal lebih dulu 0-1 di babak pertama sebelum akhirnya mencetak tiga gol pada babak kedua sekaligus membalikkan keadaan.
Catatan tiga gol menandakan Persib Bandung memiliki lini serang yang tajam. Tapi, kecolongan satu gol dari PSM Makassar menjadi sinyal bahwa lini pertahanan Pangeran Biru masih memiliki celah. Hal ini harus menjadi fokus Igor Tolic agar anak asuhnya fokus penuh melawan Persija Jakarta.
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