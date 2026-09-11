Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

Bournemouth menjamu Brentford di Vitality Stadium dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027, Sabtu (12/9). Duel diprediksi berakhir imbang 2-2. (Brentford)
JawaPos.com - Bournemouth menjamu Brentford pada pekan Liga Inggris 2026/2027 di Vitality Stadium, Sabtu (12/9) pukul 2100 WIB.
Kedua tim membawa catatan berbeda, tetapi sama-sama punya masalah saat mempertahankan keunggulan.
The Cherries belum menang dalam tiga laga, sedangkan The Bees masih unbeaten.
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Duel ini diprediksi berjalan sengit dan berpeluang berakhir imbang.
Bournemouth Dibayangi Masalah Mempertahankan Keunggulan
Bournemouth masih mencari kemenangan pertama di bawah pelatih Marco Rose setelah menelan kekalahan dari Manchester City dan bermain imbang melawan Everton serta Newcastle United.
The Cherries selalu unggul dalam tiga pertandingan tersebut, tetapi hanya mampu mengoleksi dua poin dari dua hasil seri dan satu kekalahan.
Situasi itu membuat Bournemouth mencatat statistik kurang menyenangkan sejak awal musim.
Sebab, menjadi tim kedua dalam sejarah Premier League yang memimpin dalam tiga pertandingan pembuka tetapi gagal memenangkan satu pun laga.
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Jawa Pos
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