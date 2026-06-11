Wamenkomdigi Nezar Tegaskan Digitalisasi Perlu Dampak Nyata untuk Publik

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai keberhasilan transformasi digital tidak dapat dilihat dari jumlah aplikasi yang dimiliki lembaga atau instansi, melainkan dari sejauh mana teknologi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa digitalisasi seharusnya menjadi sarana untuk menjawab berbagai tantangan pelayanan publik, bukan hanya menghadirkan platform atau sistem baru yang bersifat administratif.

"Digitalisasi bukan berarti hanya menciptakan aplikasi-aplikasi untuk membantu kita secara administratif, tapi juga bagaimana mindset kita dalam problem solving, dalam melakukan solusi dan memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat," ujarnya di Jakarta, dikutip Kamis (11/6).

Menurut Nezar, Indonesia saat ini tengah memasuki periode krusial dalam perjalanan transformasi digital. Pesatnya perkembangan teknologi menuntut aparatur pemerintah untuk tidak sekadar memahami teknologi, tetapi juga mampu mengoptimalkannya guna menjawab kebutuhan dan ekspektasi masyarakat.

Ia menekankan bahwa perubahan cara berpikir menjadi aspek mendasar dalam proses transformasi digital. Teknologi harus ditempatkan sebagai alat yang mendukung pengambilan keputusan, pemecahan persoalan, serta peningkatan mutu layanan publik.

"Mindset kita yang pertama harus diubah. Digitalisasi harus masuk ke dalam cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, dan cara kita memberikan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Nezar menambahkan bahwa faktor penentu keberhasilan transformasi digital bukanlah kecanggihan infrastruktur teknologi semata, melainkan kualitas kepemimpinan dalam mengarahkan pemanfaatan teknologi agar menghasilkan dampak yang konkret bagi masyarakat.

"Keberhasilan visi ini tidak ditentukan oleh seberapa canggih perangkat keras yang kita miliki, tetapi oleh kapasitas para pemimpinnya," ujarnya.