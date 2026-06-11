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Andika Rachmansyah
Kamis, 11 Juni 2026 | 18.55 WIB

Daftar Pemain Kanada dan Bosnia Herzegovina di Grup B Piala Dunia 2026

Ilustrasi: Piala Dunia 2026. (Istimewa) - Image

Ilustrasi: Piala Dunia 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan mulai bergulir. Daftar pemain Timnas Kanada dan Bosnia Herzegovina pun akan diulas dalam artikel ini.

Piala Dunia 2026 mulai berlangsung pada Kamis (11/6) waktu setempat atau Jumat (12/6) dini hari WIB. Gelaran kali ini sekaligus akan menjadi sejarah, karena menampilkan sebanyak 48 tim perserta yang dibagi dalam 12 grup.

Nah, Kanada dan Bosnia Herzegovina tergabung dalam Grup B bersama dengan dua negara lainnya yakni Qatar dan Swiss. JawaPos.com pun akan membedah terlebih dahulu kekuatan Kanada dan Bosnia Herzegovina.

Timnas Kanada

Sebagai tuan rumah, Kanada datang dengan kekuatan terbaiknya. Pelatih Jesse Marsch telah menetapkan 26 pemain yang akan dibawa untuk mengarungi Piala Dunia 2026. Marsch mengandalkan kombinasi pemain bintang yang merumput di Eropa dan pemain tangguh dari Major League Soccer (MLS).

Bintang Bayern Munchen, Alphonso Davies, turut ambil bagian dan akan memegang peran penting sebagai kapten tim. Skuad Kanada juga memiliki pemain bintang lainnya seperti striker Jonathan David yang sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak dengan kontribusi 39 gol.

Piala Dunia 2026 menjadi keikutsertaan ketiga Kanada. Pencapaian terbaik mereka mentok hanya berada di fase grup. Jika melihat persaingan di Grup B, The Canucks pun kini berpeluang besar mencetak sejarah dengan memperbaiki pencapaian terbaiknya.

Kanada diprediksi akan menjadi satu dari dua wakil Grup B yang akan melaju ke babak penyisihan atau 32 besar. The Canucks akan memulai perjuangannya dengan melawan Bosnia Herzegovina (13/6), Qatar (19/6), dan ditutup dengan melawan Swiss (25/6). Pertandingan terakhir diprediksi akan menjadi laga penentu nasib Alphonso Davies cs.

Profil Timnas Kanada

Julukan: The Canucks
Pelatih: Jesse Marsch
Prestasi terbaik di Piala Dunia: Fase Grup (1986, 2022)
Penampilan di Piala Dunia: 3 (1986, 2022, 2026)
Kapten: Alphonso Davies

Skuad Timnas Kanada untuk Piala Dunia 2026

Kiper: Maxime Crepeau (Orlando City SC), Owen Goodman (Barnsley FC,pinjaman Crystal Palace FC), Dayne St. Clair (Inter Miami FC).

Editor: Banu Adikara
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