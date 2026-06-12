Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

JawaPos.com — Timnas Amerika Serikat menghadapi ujian penting saat melawan Paraguay pada laga pembuka Grup D Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium, Inglewood, Sabtu (13/6/2026) pukul 08.00 WIB.

Bermain di depan puluhan ribu pendukung sendiri, skuad asuhan Mauricio Pochettino dituntut meraih kemenangan untuk mengawali perjalanan mereka sebagai tuan rumah dengan hasil meyakinkan.

Sebagai salah satu penyelenggara Piala Dunia 2026, ekspektasi terhadap Amerika Serikat sangat tinggi. Namun, perjalanan Pochettino sejak menangani tim belum sepenuhnya memuaskan.

Bisakah Amerika Serikat Menjawab Keraguan?

Amerika Serikat datang ke turnamen ini dengan performa yang masih naik turun. Mereka gagal bersinar di CONCACAF Nations League 2025 dan harus puas finis di posisi keempat.

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Kekecewaan berlanjut setelah kalah dari Meksiko di final CONCACAF Gold Cup. Hasil-hasil tersebut membuat publik masih mempertanyakan kapasitas tim untuk bersaing di level tertinggi.

Meski demikian, tanda-tanda kebangkitan mulai terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir. Amerika Serikat mampu mengalahkan Senegal 3-2 dalam laga uji coba sebelum memberikan perlawanan sengit saat kalah 1-2 dari Jerman.

Produktivitas gol menjadi salah satu aspek yang cukup menjanjikan. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka mencetak total 11 gol, termasuk kemenangan telak 5-1 atas Uruguay pada November 2025.