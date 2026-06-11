Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya

JawaPos.com - Beredar kabar bahwa komedian Muhammad Sulaeman Harsono atau akrab disapa Haji Bolot meninggal dunia. Kabar tersebut sempat diunggah salah satu akun media sosial di TikTok dan dengan cepat beredar di sejumlah grup wartawan.

Kabar meninggalnya komedian Bolot mendapat tanggapan dari Tika, salah satu cucunya. Dia memastikan bahwa kabar yang beredar sama sekali tidak benar.

"Hoaks," ungkapnya melalui pesan singkat saat dikonfirmasi, Kamis (11/6).

Dia membenarkan bahwa Haji Bolot saat ini sedang mendapat perawatan di sebuah rumah sakit. Pihak keluarga menyatakan, kondisi komedian yang kerap berakting tidak bisa mendengar sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya.

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"Kondisi baba saat ini alhamdulillah sudah membaik. Minta doanya ya biar cepat bisa beraktivitas kembali," ungkapnya.

Sebelumnya, Andre Taulany mengabarkan melalui unggahan di akun media sosialnya bahwa Haji Bolot mendapat perawatan di sebuah rumah sakit setelah kondisi kesehatannya menurun.

Dalam unggahannya tersebut, Andre Taulany sempat memperlihatkan foto Haji Bolot mendapat perawatan dengan selang di hidung tengah berada di atas ranjang sebuah rumah sakit.

Di sisinya, terdapat seorang perempuan terlihat menggenggam tangannya.