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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 11 Juni 2026 | 17.41 WIB

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor

Son Heung-min menjadi andalan Korea Selatan saat menghadapi Republik Ceko pada laga Grup A Piala Dunia 2026. (KFA) - Image

Son Heung-min menjadi andalan Korea Selatan saat menghadapi Republik Ceko pada laga Grup A Piala Dunia 2026. (KFA)

JawaPos.com — Timnas Korea Selatan akan menghadapi Timnas Republik Ceko pada laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 di Estadio Akron, Zapopan, Jumat (12/6/2026) pukul 09.00 WIB.

Duel ini berpotensi menjadi penentu awal persaingan menuju babak gugur, dengan Korea Selatan sedikit lebih diunggulkan berkat performa yang membaik menjelang turnamen.

Mengapa Laga Korea Selatan vs Ceko Sangat Krusial?

Pertandingan pembuka selalu memiliki arti penting dalam turnamen sekelas Piala Dunia.

Tiga poin pertama dapat menjadi modal besar bagi Korea Selatan maupun Republik Ceko untuk menjaga peluang lolos dari Grup A yang juga dihuni Meksiko dan Afrika Selatan.

Secara kualitas, kedua tim tergolong berimbang.

Korea Selatan mengandalkan kecepatan serangan dan kreativitas para pemain depan, sementara Republik Ceko dikenal memiliki organisasi permainan yang rapi serta kekuatan fisik khas tim Eropa Tengah.

Kemenangan pada laga ini akan memberi keuntungan psikologis sekaligus posisi lebih baik di klasemen grup. Karena itu, kedua tim diperkirakan tampil agresif sejak menit awal.

Korea Selatan Andalkan Son Heung-min dan Tren Positif

Tim asuhan Hong Myung-bo sempat mengalami periode sulit pada jeda internasional Maret 2026. Mereka kalah 0-4 dari Pantai Gading sebelum tumbang 0-1 saat menghadapi Austria.

Namun, performa Taegeuk Warriors meningkat drastis menjelang Piala Dunia. Korea Selatan sukses membantai Trinidad dan Tobago 5-0 lalu mengalahkan El Salvador dengan skor 1-0.

Editor: Banu Adikara
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