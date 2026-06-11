Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!

Kapten Korea Selatan Son Heung-min menjadi tumpuan utama Taeguk Warriors saat tampil pada Piala Dunia 2026 di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. (KFA)
JawaPos.com - Korea Selatan dan Ceko akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan pertandingan penting di Grup A. Duel yang berlangsung di Estadio Akron, Zapopan, Meksiko, pada Jumat (12/6/2026) pukul 09.00 WIB itu diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim datang dengan modal dan karakter permainan yang berbeda.
Laga pembuka selalu memiliki arti penting dalam turnamen sebesar Piala Dunia. Tiga poin pertama bisa menjadi penentu langkah sebuah tim menuju babak gugur.
Karena itu, baik Korea Selatan maupun Ceko dipastikan akan tampil dengan motivasi tinggi untuk mengamankan kemenangan.
Di atas kertas, kedua tim memiliki kualitas yang relatif seimbang. Korea Selatan dikenal dengan permainan cepat, mobilitas tinggi, dan kemampuan menyerang yang mengandalkan kreativitas para pemain depan.
Sementara itu, Ceko datang dengan ciri khas sepak bola Eropa Tengah yang mengutamakan disiplin taktik, organisasi permainan yang rapi, dan kekuatan fisik.
Korea Selatan memasuki turnamen dengan kondisi yang cukup menarik. Skuad asuhan Hong Myung-bo sempat mendapatkan sorotan setelah menelan dua hasil buruk pada jeda internasional Maret lalu. Mereka kalah telak 0-4 dari Pantai Gading dan kemudian tumbang 0-1 saat menghadapi Austria.
Hasil tersebut sempat menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan Taegeuk Warriors menghadapi Piala Dunia.
Namun, mereka berhasil menjawab keraguan itu dalam dua laga pemanasan terakhir. Korea Selatan mencatat kemenangan meyakinkan 5-0 atas Trinidad dan Tobago sebelum mengalahkan El Salvador dengan skor tipis 1-0.
Dua kemenangan tersebut memberikan suntikan kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan menjelang turnamen. Selain itu, performa lini pertahanan juga terlihat lebih stabil dibanding beberapa pertandingan sebelumnya.
Harapan besar tentu kembali tertuju kepada Son Heung-min. Penyerang berpengalaman yang kini memperkuat LAFC itu masih menjadi sosok paling berpengaruh dalam permainan Korea Selatan.
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