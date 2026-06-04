Komdigi Ungkap Satelit LEO Jadi Kunci Perluasan Akses Internet di Wilayah Sulit Dijangkau

JawaPos.com - Pemerintah terus berupaya memperluas akses internet ke seluruh pelosok Indonesia, termasuk daerah-daerah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur telekomunikasi.

Salah satu solusi yang dinilai efektif adalah pemanfaatan teknologi satelit Non-Geostationary Satellite Orbit (NGSO), terutama satelit Low Earth Orbit (LEO), untuk melengkapi jaringan telekomunikasi yang sudah ada.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan bahwa kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, kawasan pegunungan, serta wilayah terpencil membuat pembangunan jaringan berbasis darat tidak selalu memungkinkan dilakukan secara optimal.

"Teknologi satelit Non-Geostationary Orbit, khususnya satelit Low Earth Orbit menawarkan solusi dengan manfaat yang sesuai dengan yang kita inginkan, terutama pada tiga dimensi utama yang sangat penting yaitu secara mendasar, secara strategis, dan juga praktis," ujarnya dalam Indonesia Connectivity Forum 2026 di Jakarta Pusat, dikutip Kamis (4/6).

Menurut Nezar, dari perspektif dasar kebutuhan masyarakat, satelit LEO mampu menghadirkan layanan internet di wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi atau belum menarik secara ekonomi bagi operator untuk membangun infrastruktur.

"Tidak semua tempat bisa dibangun BTS karena topografinya tidak memungkinkan untuk dibangun BTS. Jadi coba diterobos dengan cara lain, misalnya pakai kabel serat optik, atau LEO saya kira menjadi salah satu solusi," jelasnya.

Ia menilai kehadiran konektivitas di daerah-daerah tersebut akan membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan penting, mulai dari pendidikan, kesehatan, layanan pemerintahan berbasis digital, hingga kesempatan ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

Lebih lanjut, Nezar menekankan bahwa penggunaan teknologi NGSO dapat mempercepat proses digitalisasi di berbagai daerah sekaligus mendorong perkembangan ekonomi digital yang lebih inklusif.

"Kita tahu dengan adanya LEO atau NGSO yang bisa menghubungkan banyak titik-titik yang tidak terjangkau, transformasi digital di daerah itu bisa kita dorong lebih kuat dan digital commerce itu juga bisa bertumbuh. Jadi manfaat ekonominya juga akan sangat terasa," ujarnya.