Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

Lamine Yamal dan Nico Williams, dua pemain muda jadi senjata andalan timnas Spanyol. (Istimewa)

JawaPos.com – Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko resmi bergulir. Daftar pemain Timnas Spanyol dan Tanjung Verde akan dibahas pada artikel ini.

Spanyol dan Tanjung Verde tergabung di Grup H. Grup ini akan memainkan laga perdananya pada Senin (15/6) malam WIB. Kedua tim akan membuka deretan partai di grup ini dengan pertandingan yang akan dihelat di Atlanta Stadium, Georgia, Amerika Serikat.

Spanyol jelas lebih diunggulkan pada partai ini. Terlebih mereka mengantongi motivasi tinggi menyusul gelar Piala Eropa pada tahun 2024 silam.

Tim Matador juga menjadi tim yang difavoritkan menjadi jawara. Sebab tim asuhan Luis de la Fuente memiliki skuad yang terbilang merata.

Namun demikian, Tanjung Verde juga bisa saja memberi kejutan atas tim raksasa tersebut. Berikut JawaPos.com mengulas daftar pemain kedua tim.

Timnas Spanyol

Spanyol memiliki materi pemain yang terbilang merata dari mulai pos penjaga gawang hingga depan. Pada turnamen ini, pemain yang baru saja mengakhiri penantian 22 tahun gelar Liga Inggris Arsenal, David Raya diplot sebagai penjaga gawang utama.