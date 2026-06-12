Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko resmi bergulir. Daftar pemain Timnas Spanyol dan Tanjung Verde akan dibahas pada artikel ini.
Spanyol dan Tanjung Verde tergabung di Grup H. Grup ini akan memainkan laga perdananya pada Senin (15/6) malam WIB. Kedua tim akan membuka deretan partai di grup ini dengan pertandingan yang akan dihelat di Atlanta Stadium, Georgia, Amerika Serikat.
Spanyol jelas lebih diunggulkan pada partai ini. Terlebih mereka mengantongi motivasi tinggi menyusul gelar Piala Eropa pada tahun 2024 silam.
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Tim Matador juga menjadi tim yang difavoritkan menjadi jawara. Sebab tim asuhan Luis de la Fuente memiliki skuad yang terbilang merata.
Namun demikian, Tanjung Verde juga bisa saja memberi kejutan atas tim raksasa tersebut. Berikut JawaPos.com mengulas daftar pemain kedua tim.
Spanyol memiliki materi pemain yang terbilang merata dari mulai pos penjaga gawang hingga depan. Pada turnamen ini, pemain yang baru saja mengakhiri penantian 22 tahun gelar Liga Inggris Arsenal, David Raya diplot sebagai penjaga gawang utama.
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Sementara di lini tengah, terdapat Fabian Ruiz yang baru saja membawa timnya, Paris Saint Germain (PSG) menjuarai Liga Champions 2025-2026. Lini depan juga dihuni Lamine Yamal, pemain muda yang performanya masih disorot oleh pencinta sepak bola internasional.
Bersama Barcelona, Yamal mengemas 24 gol dan 18 assist dalam 45 penampilan di segala kompetisi. Di Piala Dunia edisi kali ini, bukan tak mungkin pemain berusia 18 tahun ini mengulang gol ajaibnya di laga menghadapi Prancis pada semifinal Piala Eropa 2024 silam.
Edisi kali ini juga menjadi debut Piala Dunia bagi pemain berkaki kidal tersebut. Maka tak heran jika Tim Matador menjadi salah satu tim yang paling dinanti perjalanannya di Amerika Utara.
Julukan: La Furia Roja, El Matador
Pelatih: Luis de la Fuente
Prestasi terbaik di Piala Dunia: Juara (2010)
Tampil di Piala Dunia: 17 (termasuk Piala Dunia 2026)
Kapten: Rodri
Skuad Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026
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