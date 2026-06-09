5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

Ilustrasi: Kereta Api. (Dokumentasi KAI Daop 8 Surabaya)
JawaPos.com - Bagi masyarakat yang ingin bepergian dari Surabaya ke Malang tanpa menggunakan kendaraan pribadi, tersedia berbagai pilihan moda transportasi yang hemat, nyaman, dan mudah diakses. Bahkan, biaya perjalanan bisa dimulai dari Rp 12.000 saja dengan waktu tempuh yang relatif singkat.
Rute Surabaya-Malang menjadi salah satu jalur perjalanan tersibuk di Jawa Timur, karena menghubungkan dua kota besar yang menjadi pusat pendidikan, bisnis, dan pariwisata. Tak heran jika tersedia beragam pilihan transportasi umum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran perjalanan.
Berikut lima moda transportasi Surabaya-Malang selain motor yang lebih hemat dan praktis untuk digunakan.
Kereta api ekonomi menjadi opsi paling hemat bagi penumpang yang ingin bepergian dari Surabaya ke Malang. Layanan seperti KA Penataran dan KA Dhoho menawarkan tarif yang sangat terjangkau dengan perjalanan yang relatif nyaman.
- Estimasi biaya: Rp 12.000-Rp 15.000
- Waktu tempuh: sekitar 2 hingga 2,5 jam
- Rute: Stasiun Surabaya Kota atau Surabaya Gubeng menuju Stasiun Malang Kota Baru
Selain murah, kereta api juga menjadi pilihan favorit karena terhindar dari kemacetan lalu lintas di jalur darat.
Bagi penumpang yang mengutamakan kecepatan perjalanan dengan fasilitas pendingin udara, bus patas bisa menjadi pilihan menarik.
Bus jenis ini umumnya memanfaatkan Tol Pandaan-Malang sehingga waktu tempuh menjadi lebih singkat dibanding bus reguler.
- Estimasi biaya: Rp 40.000-Rp70.000
- Waktu tempuh: sekitar 2 jam
- Rute: Terminal Purabaya (Bungurasih) menuju Terminal Arjosari Malang
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