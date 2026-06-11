Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan mulai bergulir. Daftar pemain Timnas Amerika Serikat dan Paraguay akan diulas dalam artikel ini.

Piala Dunia 2026 mulai berlangsung pada Kamis (11/6) waktu setempat atau Jumat (12/6) dini hari WIB. Gelaran kali ini sekaligus akan menjadi sejarah, karena menampilkan sebanyak 48 tim perserta yang dibagi dalam 12 grup.

Amerika Serikat dan Paraguay tergabung dalam Grup D bersama dengan dua negara lainnya yakni Australia dan Turki. JawaPos.com akan mengulas negara tuan rumah Amerika Serikat dan Paraguay.

Timnas Amerika Serikat Sebagai tuan rumah, Amerika Serikat datang dengan kekuatan terbaiknya. Pelatih Mauricio Pochettino telah meramu 26 nama yang didominasi para pemain yang berarier di liga top Eropa seperti Christian Pulisic, Weston McKennie, Sergino Dest, hingga Malik Tillman.

Sorotan utama tentu tertuju pada sang kapten Pulisic. Pemain AC Milan itu akan menjadi motor serangan bagi skuad berjuluk The Stars & Stripes tersebut dalam mengarungi Piala Dunia 2026.

Amerika Serikat bukan wajah baru dalam pentas dunia tersebut. Piala Dunia 2026 menjadi keikutsertaan ke-12 mereka dengan prestasi terbaiknya pada edisi 1930 yakni semifinal.

Kini, di hadapan publik sendiri, Amerika Serikat mengusung misi besar untuk melampaui pencapain terbaik mereka di era modern. Di bawah komando Pochettino, The Stars & Stripes diprediksi akan bermain dengan intensitas tinggi. Dukungan penuh yang diberikan suporter bakal sangat krusial bagi perjalanan Pulisic cs.

Amerika Serikat akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Paraguay (13/6), Australia (20/6), dan Turki (26/6) mendatang. Skuad The Stars & Stripes tidak boleh terpeleset jika ingin menjaga asa lolos ke fase gugur alias 32 besar.