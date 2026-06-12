Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

JawaPos.com - Timnas Swiss diunggulkan meraih kemenangan saat menghadapi Timnas Qatar pada laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 di Levi's Stadium, Santa Clara, Minggu (14/6) pukul 02.00 WIB. Perbedaan kualitas skuad, pengalaman di level elite Eropa, serta performa yang lebih stabil membuat Nati memiliki peluang besar mengamankan tiga poin pertama.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Qatar yang berusaha menghapus kenangan buruk saat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Ketika itu, Qatar gagal meraih satu pun poin setelah kalah dalam tiga pertandingan fase grup.

Mengapa Qatar Masih Sulit Meyakinkan? Qatar memasuki turnamen dengan wajah baru di bawah arahan Julen Lopetegui. Pelatih asal Spanyol itu mencoba membangun tim yang lebih disiplin dan pragmatis dibandingkan era sebelumnya.

Meski begitu, hasil-hasil terbaru belum menunjukkan perkembangan signifikan. Qatar kalah 0-1 dari Republik Irlandia dan hanya bermain imbang tanpa gol melawan El Salvador dalam dua laga pemanasan terakhir.

Masalah terbesar Qatar masih berada di lini depan. Mereka kesulitan menciptakan peluang bersih dan belum menemukan ketajaman yang konsisten saat menghadapi lawan dengan organisasi pertahanan yang baik.

Harapan utama tetap bertumpu pada Akram Afif. Penyerang berusia 29 tahun tersebut telah mengoleksi 39 gol untuk tim nasional dan menjadi pemain paling berbahaya yang dimiliki Qatar saat ini.

Afif kemungkinan akan mendapat dukungan dari Yusuf Abdurisag dan Edmilson Junior. Kecepatan kedua pemain itu menjadi senjata utama Qatar untuk melancarkan serangan balik cepat ketika Swiss mulai menguasai jalannya pertandingan.

Swiss Datang dengan Kepercayaan Diri Tinggi Berbeda dengan lawannya, Swiss hadir ke Amerika Serikat dengan bekal yang jauh lebih meyakinkan. Mereka tampil impresif di Euro 2024 dengan mencapai babak perempat final sebelum tersingkir melalui adu penalti melawan Inggris.