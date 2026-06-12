Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!

JawaPos.com — Timnas Kanada akan memulai kiprah mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga Grup B di BMO Field, Toronto, Sabtu (13/6/2026) pukul 02.00 WIB. Bermain di depan publik sendiri, Kanada dibebani target meraih kemenangan, tetapi kondisi kebugaran sejumlah pemain kunci membuat laga pembuka ini diprediksi berjalan sulit.

Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada datang dengan ekspektasi besar.

Skuad asuhan Jesse Marsch menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk saat menembus semifinal Copa America 2024 yang menjadi pencapaian bersejarah bagi mereka.

Namun, perjalanan Kanada tidak sepenuhnya mulus.

Mereka juga mengalami kegagalan di perempat final Piala Emas CONCACAF pada edisi 2023 dan 2025, sehingga tekanan terhadap Marsch semakin besar untuk membuktikan kapasitas timnya di panggung dunia.

Bisakah Kanada Memanfaatkan Keuntungan Bermain di Kandang? Kanada memiliki keuntungan besar karena tampil di depan pendukung sendiri di Toronto.

Dukungan suporter diperkirakan menjadi energi tambahan bagi Jonathan David dan kawan-kawan untuk mengamankan tiga poin pada pertandingan pertama.

Meski demikian, kondisi skuad belum sepenuhnya ideal. Kapten sekaligus bintang utama tim, Alphonso Davies, masih diragukan tampil akibat cedera hamstring yang belum pulih sepenuhnya menjelang pertandingan.