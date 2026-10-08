Cerita Unik dari Mandalika: Toprak Razgatlioglu Beli Bensin Eceran hingga Makan Ketoprak

JawaPos.com - Balapan MotoGP 2026 di Sirkuit Mandalika menghadirkan cerita unik di setiap momen. Kali ini, cerita datang dari Toprak Razgatlioglu.

Sebelum balapan, mulai sesi latihan hingga balapan resmi (9-11 Oktober 2026 di Sirkuit Mandalika, Lombok), setiap peserta mendapat kebebasan beraktivitas.

Dan, Toprak Razgatlioglu sepertinya lebih memiliki menghabiskan waktunya dengan berkeliling di Lombok menggunakan motor.

Uniknya, pembalap asal Turki itu terlihat mengisi bahan bakar di sebuah penjual bensin eceran di kawasan Kuta Mandalika. Momen tersebut dibagikannya melalui media sosial menjelang rangkaian MotoGP di Mandalika, Indonesia.

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Menariknya, Toprak sempat melontarkan komentar soal bensin eceran tersebut. Ia menyebut bahan bakar yang ditemuinya di Mandalika mungkin lebih bagus dibandingkan E85 (bahan bakar campuran 85 persen ethanol dan 15 persen gasoline).

Toprak Razgatlioglu saat kedapatan isi bensin eceran hingga makan ketoprak di sela agenda balapnya di MotoGP Mandalika.

Selain beli bensin eceran saat berkeliling di Mandalika, Toprak Razgatlioglu juga tak menyangka jika namanya identik dengan salah satu makanan popular di Indonesia, apalagi kalau bukan ketoprak.

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Karena itu, dia tak ragu untuk mencobanya. "Saya tak tahu jika makanan ini (ketoprak) hampir identik dengan nama saya," ucap Toprak Razgatlioglu.