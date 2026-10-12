Marc Marquez Dituding Terlalu Agresif Saat Insiden Crash 2 Pembalap di MotoGP Sprint Mandalika

Insiden Crash yang melibatkan Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez di MotoGP Sprint Indonesia (Crash)
JawaPos.com – Bos tim Trackhouse MotoGP, Davide Brivio, menyalahkan Marc Marquez dan Jorge Martin atas insiden yang melibatkan dua pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez, pada balapan sprint Grand Prix Indonesia di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika.
Dilansir dari laman Crash pada Minggu (11/10), Kecelakaan tersebut terjadi di Tikungan 1 pada awal balapan yang berlangsung selama 13 putaran, ketika empat pembalap bersaing ketat untuk memperebutkan posisi terdepan.
Menurut Brivio, manuver agresif Marquez dan Martin saat memasuki tikungan pertama turut memicu rangkaian insiden yang berujung pada tabrakan antara Fernandez dan rekan setimnya, Bezzecchi.
Insiden bermula ketika Fabio Di Giannantonio mengambil jalur terdalam dan Marquez berada di sampingnya, sementara Bezzecchi serta Fernandez melaju dari sisi luar.
Di Giannantonio kemudian melebar sehingga Marquez harus mengubah jalurnya, diikuti Bezzecchi yang turut melebar sebelum Fernandez menabrak bagian belakang motor rekan setimnya hingga keduanya terjatuh.
Brivio menilai kedua pembalap tersebut terlalu agresif dalam memperebutkan posisi, meskipun hingga balapan berakhir tidak ada pengumuman resmi dari steward FIM MotoGP mengenai penyelidikan atas insiden tersebut.
Kecelakaan itu menjadi kerugian besar bagi Aprilia, terutama Bezzecchi yang semakin tertinggal dalam persaingan gelar juara dunia.
Sementara itu, Martin sempat memimpin balapan sebelum masalah tekanan ban membuat kecepatannya menurun, hingga akhirnya melakukan kesalahan dan finis di posisi keempat.
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Jawa Pos
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