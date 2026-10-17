Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Garudayaksa menjamu Arema FC di pekan kelima BRI Super League. Simak prediksi skor dan jadwal laganya. (Istimewa)
JawaPos.com - Garudayaksa FC akan menghadapi Arema FC pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Sabtu (17/10/2026), dengan sepak mula pukul 15.30 WIB.
Laga tersebut dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar dan layanan live streaming Vidio.
Kedua tim datang dengan catatan yang berbeda. Garudayaksa masih berusaha mencari kemenangan pertama musim ini, sedangkan Arema FC belum terkalahkan meski beberapa kali harus puas berbagi poin dengan lawan.
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Situasi tersebut membuat pertandingan ini menarik untuk dinantikan.
Garudayaksa membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi mereka, sementara Arema FC berpeluang memanfaatkan kondisi tuan rumah demi kembali ke jalur kemenangan.
Garudayaksa belum menunjukkan performa yang konsisten dalam empat pertandingan awal.
Tim besutan Milos Joksic itu belum mampu meraih kemenangan dan masih menghadapi persoalan dalam membangun permainan kolektif.
Sebagai tim yang sedang membangun kekuatan, Garudayaksa membutuhkan waktu untuk menyatukan pemain-pemain baru.
Adaptasi antarpemain menjadi salah satu pekerjaan yang harus segera diselesaikan agar mereka bisa tampil lebih solid di lapangan.
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Jawa Pos
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