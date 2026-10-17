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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 15.58 WIB

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

Stuttgart memburu kemenangan ketiga beruntun di semua kompetisi saat menghadapi Hamburger SV dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027 di Volksparkstadion. (Stuttgart) - Image

Stuttgart memburu kemenangan ketiga beruntun di semua kompetisi saat menghadapi Hamburger SV dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027 di Volksparkstadion. (Stuttgart)

JawaPos.com — Prediksi skor Hamburger SV vs Stuttgart mengarah pada kemenangan tim tamu dengan skor 3-1 dalam pertandingan pekan keenam Bundesliga 2026/2027 di Volksparkstadion, Sabtu (17/10/2026) pukul 20.30 WIB.

Die Roten datang membawa momentum dua kemenangan beruntun di semua kompetisi, sedangkan tuan rumah berusaha mempertahankan kebangkitan meski dihantam badai cedera.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sama-sama mengoleksi enam poin dari lima pertandingan Bundesliga musim ini.

Stuttgart menempati peringkat ke-11, tepat satu tingkat di atas Hamburger SV yang berada di posisi ke-12 klasemen sementara.

Meski memiliki jumlah poin identik, kondisi kedua kesebelasan memperlihatkan tantangan berbeda menjelang pertandingan penting tersebut.

Hamburger SV masih kesulitan menjaga pertahanan, sementara Stuttgart mulai menemukan kembali ketajaman setelah menjalani awal musim yang mengecewakan.

Hamburger SV Bangkit dengan Dua Kemenangan, tetapi Mengapa Pertahanannya Masih Mengkhawatirkan?

Hamburger SV memasuki pertandingan menghadapi Stuttgart dengan modal dua kemenangan beruntun di Bundesliga setelah sebelumnya menelan tiga kekalahan.

Pasukan Merlin Polzin mulai menunjukkan perkembangan dalam menyerang, tetapi kelemahan lini belakang masih menjadi persoalan serius.

Kemenangan terbaru diraih Hamburger SV ketika mengalahkan Hoffenheim dengan skor 3-2 pada 10 Oktober.

Editor: Banu Adikara
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