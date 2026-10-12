Toprak Razgatlioglu Alami Dislokasi Bahu Usai Crash Pada MotoGP Mandalika 2026

JawaPos.com – Pembalap Prima Pramac Yamaha, Toprak Razgatlioglu, mengalami dislokasi bahu kanan setelah terjatuh akibat kecelakaan highside pada sesi latihan pagi MotoGP Indonesia di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika.

Dilansir dari laman Crash pada Senin (12/10), Insiden tersebut terjadi ketika pembalap asal Turki itu kehilangan kendali bagian belakang motornya di Tikungan 13 yang berkarakter cepat hingga terlempar ke udara.

Setelah terjatuh, Razgatlioglu terlihat memegangi bahu kanannya dan mendapat bantuan dari para petugas lintasan untuk meninggalkan area kecelakaan.

Meski mengalami cedera, Razgatlioglu kembali ke garasi tim dengan menggunakan skuter dan tidak dibawa menggunakan ambulans.

Reporter pit lane MotoGP, Jack Appleyard, mengonfirmasi bahwa bahu kanan pembalap berusia tersebut mengalami dislokasi, tetapi telah dikembalikan ke posisi semula sebelum ia kembali ke area tim.

Razgatlioglu sempat ingin kembali mengaspal, tetapi tim Pramac Yamaha menyarankannya menjalani pemeriksaan lebih lanjut di pusat medis demi memastikan kondisinya setelah kecelakaan.

Juara World Superbike (WorldSBK) tiga kali itu kemudian kembali ke garasi dengan membawa kompres es untuk meredakan kondisi bahunya sebelum menjalani sesi kualifikasi.