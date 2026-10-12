Toprak Razgatlioglu Alami Dislokasi Bahu Usai Crash Pada MotoGP Mandalika 2026

Toprak Razgatlioglu (Crash)
JawaPos.com – Pembalap Prima Pramac Yamaha, Toprak Razgatlioglu, mengalami dislokasi bahu kanan setelah terjatuh akibat kecelakaan highside pada sesi latihan pagi MotoGP Indonesia di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika.
Dilansir dari laman Crash pada Senin (12/10), Insiden tersebut terjadi ketika pembalap asal Turki itu kehilangan kendali bagian belakang motornya di Tikungan 13 yang berkarakter cepat hingga terlempar ke udara.
Setelah terjatuh, Razgatlioglu terlihat memegangi bahu kanannya dan mendapat bantuan dari para petugas lintasan untuk meninggalkan area kecelakaan.
Meski mengalami cedera, Razgatlioglu kembali ke garasi tim dengan menggunakan skuter dan tidak dibawa menggunakan ambulans.
Reporter pit lane MotoGP, Jack Appleyard, mengonfirmasi bahwa bahu kanan pembalap berusia tersebut mengalami dislokasi, tetapi telah dikembalikan ke posisi semula sebelum ia kembali ke area tim.
Razgatlioglu sempat ingin kembali mengaspal, tetapi tim Pramac Yamaha menyarankannya menjalani pemeriksaan lebih lanjut di pusat medis demi memastikan kondisinya setelah kecelakaan.
Juara World Superbike (WorldSBK) tiga kali itu kemudian kembali ke garasi dengan membawa kompres es untuk meredakan kondisi bahunya sebelum menjalani sesi kualifikasi.
Razgatlioglu sebelumnya menargetkan hasil sepuluh besar dalam penampilannya di MotoGP Mandalika dan menilai dirinya memiliki peluang untuk mencapai target tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak
Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou
Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022