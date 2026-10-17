Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

JawaPos.com - Persela Lamongan menghadapi tantangan dari RANS Nusantara FC pada pekan keenam Pegadaian Championship 2026/2027.

Pertandingan Grup B tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (17/10/2026) pukul 15.30 WIB. Persela datang dengan modal positif setelah melewati lima pertandingan awal tanpa kekalahan.

Catatan tersebut menjadi bekal penting bagi tim berjuluk Laskar Joko Tingkir untuk melanjutkan tren positif sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Meski demikian, Persela tidak bisa menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah.

RANS Nusantara yang saat ditangani Kas Hartadi berpeluang memberikan perlawanan sengit, terlebih mereka bermain di hadapan pendukung sendiri.

Pertandingan ini juga mempertemukan dua pelatih yang sudah cukup lama berkecimpung di sepak bola Indonesia, yakni Kas Hartadi dan Bima Sakti.

Keduanya tentu memiliki pendekatan tersendiri untuk membawa tim masing-masing meraih hasil maksimal.

Persela diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan mengandalkan sejumlah pemain berpengalaman.