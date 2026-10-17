Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

JawaPos.com - Espanyol akan menjamu Atletico Madrid dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di RCDE Stadium, Sabtu (17/10/2026) pukul 19.00 WIB. Los Rojiblancos -julukan Atletico Madrid- diprediksi bakal mempertahankan tren kemenangannya.

Atletico Madrid datang dengan modal impresif setelah belum terkalahkan dalam empat laga terakhir Liga Spanyol musim ini. Tim asuhan Diego Simeone itu kini menempati posisi kedua dengan 19 poin dari enam kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Kemenangan 2-0 atas Manchester United di Liga Champions pada Selasa (13/10) juga menambah kepercayaan diri Atletico Madrid. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rentetan kemenangan Los Rojiblancos menjadi lima laga di seluruh kompetisi.

Di sisi lain, Espanyol menghadapi pertandingan ini dengan kondisi yang belum stabil. Tim berjuluk Los Periquitos itu baru mengoleksi delapan poin dari delapan laga, hasil dua kemenangan, dua imbang, dan empat kekalahan. Torehan tersebut membuat mereka menghuni posisi ke-12 klasemen sementara Liga Spanyol musim ini.

Selain itu, Espanyol juga hanya mampu meraih satu poin dalam tiga laga terakhirnya. Satu poin itu didapat saat bermain imbang 1-1 kontra Malaga, sementara dua laga lainnya berujung kekalahan dari Rayo Vallecano dan Elche.

Kendati demikian, Espanyol tetap berpotensi memberikan perlawanan sengit kepada Atletico Madrid. Terlebih, Los Periquitos bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

Namun, Atletico Madrid juga punya modal kuat untuk mengatasi tantangan tersebut. Tim polesan Diego Simeone tidak hanya unggul dari segi posisi klasemen, melainkan juga sedang tajam dalam urusan mencetak gol dengan telah mencetak 18 gol.

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid Espanyol punya catatan yang cukup menarik saat menghadapi Atletico Madrid dalam enam pertemuan terakhir. Kedua tim sama-sama mencatatkan satu kemenangan, sementara empat laga lainnya berakhir imbang.