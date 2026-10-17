Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

JawaPos.com — Prediksi skor Fulham vs Hull City mengarah pada kemenangan tipis tim tamu dengan skor 1-2 dalam pertandingan pekan ketujuh Premier League 2026/2027 di Craven Cottage, Sabtu (17/10/2026) pukul 21.00 WIB.

Hull City datang dengan performa lebih meyakinkan, sementara Fulham masih terpuruk di dasar klasemen setelah gagal meraih kemenangan dalam enam pertandingan pembuka musim ini.

Pertandingan tersebut menjadi ujian penting bagi pelatih Fulham, Alvaro Arbeloa, yang mulai menghadapi tekanan akibat rentetan hasil mengecewakan.

Sebaliknya, Hull City asuhan Sergej Jakirovic berpeluang melanjutkan kejutan sebagai tim promosi yang mampu bersaing di papan tengah Premier League.

Mengapa Fulham Terancam Kembali Kehilangan Poin? Fulham menjalani awal musim Premier League 2026/2027 dengan hasil buruk setelah hanya mengumpulkan dua poin dari enam pertandingan.

The Cottagers mencatatkan dua hasil imbang dan empat kekalahan sehingga harus menghuni posisi terbawah klasemen sementara.

Situasi semakin mengkhawatirkan setelah Fulham kehilangan poin akibat kebobolan pada menit-menit akhir dalam dua pertandingan terakhir.

Mereka sebelumnya ditahan Manchester United 1-1 setelah kebobolan pada menit ke-89, kemudian menyerah 1-2 kepada Ipswich Town meski sempat unggul.