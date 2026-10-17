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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 14.13 WIB

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

Fulham menjamu Hull City di Craven Cottage pada pekan ketujuh Premier League 2026/2027, dengan The Tigers berpeluang mencuri kemenangan tipis. (Hull City) - Image

Fulham menjamu Hull City di Craven Cottage pada pekan ketujuh Premier League 2026/2027, dengan The Tigers berpeluang mencuri kemenangan tipis. (Hull City)

JawaPos.com — Prediksi skor Fulham vs Hull City mengarah pada kemenangan tipis tim tamu dengan skor 1-2 dalam pertandingan pekan ketujuh Premier League 2026/2027 di Craven Cottage, Sabtu (17/10/2026) pukul 21.00 WIB.

Hull City datang dengan performa lebih meyakinkan, sementara Fulham masih terpuruk di dasar klasemen setelah gagal meraih kemenangan dalam enam pertandingan pembuka musim ini.

Pertandingan tersebut menjadi ujian penting bagi pelatih Fulham, Alvaro Arbeloa, yang mulai menghadapi tekanan akibat rentetan hasil mengecewakan.

Sebaliknya, Hull City asuhan Sergej Jakirovic berpeluang melanjutkan kejutan sebagai tim promosi yang mampu bersaing di papan tengah Premier League.

Mengapa Fulham Terancam Kembali Kehilangan Poin?

Fulham menjalani awal musim Premier League 2026/2027 dengan hasil buruk setelah hanya mengumpulkan dua poin dari enam pertandingan.

The Cottagers mencatatkan dua hasil imbang dan empat kekalahan sehingga harus menghuni posisi terbawah klasemen sementara.

Situasi semakin mengkhawatirkan setelah Fulham kehilangan poin akibat kebobolan pada menit-menit akhir dalam dua pertandingan terakhir.

Mereka sebelumnya ditahan Manchester United 1-1 setelah kebobolan pada menit ke-89, kemudian menyerah 1-2 kepada Ipswich Town meski sempat unggul.

Kekalahan melawan Ipswich Town terasa semakin menyakitkan karena Fulham gagal mempertahankan keunggulan ketika pertandingan menyisakan dua menit waktu normal.

Editor: Banu Adikara
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