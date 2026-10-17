Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

Penyerang AS Roma Santiago Castro. (Dok. AS Roma)
JawaPos.com – AS Roma akan menjamu Genoa pada pekan ketujuh Liga Italia 2026/2027 di Stadio Olimpico, Minggu (18/10/2026) pukul 01.45 WIB. Tuan rumah dipastikan tidak diperkuat Manu Kone dan Paulo Dybala yang masih mengalami masalah kebugaran.
Pelatih AS Roma, Gian Piero Gasperini, menjelaskan bahwa cedera Kone tidak terlalu serius. Namun, gelandang tersebut tetap membutuhkan waktu untuk menjalani pemulihan sebelum kembali merumput.
"Kone menjalani pemindaian MRI, yang mengungkapkan bahwa ia mengalami cedera tingkat pertama, jadi tidak terlalu signifikan. Namun, ia tetap perlu waktu untuk pulih, dan kami berharap ia dapat kembali beraksi sebelum jeda internasional," kata Gasperini, dikutip dari laman resmi AS Roma, Sabtu (17/10/2026).
Selain Kone, Paulo Dybala juga dipastikan absen dalam pertandingan melawan Genoa. Penyerang berusia 32 tahun itu mengalami kelelahan otot betis dan diharapkan segera pulih.
"Sedangkan untuk Dybala, tidak ada hal besar yang perlu diperhatikan. Ia mengalami kelelahan otot betis, dan kami berharap ia dapat bermain minggu depan," jelas Gasperini.
Absennya Kone membuat AS Roma harus mencari alternatif di lini tengah. Lorenzo Pellegrini berpeluang mendapatkan peran lebih besar untuk membantu menjaga keseimbangan permainan tim.
Gasperini juga berharap Bryan Cristante bisa segera kembali memperkuat tim. Namun, kesiapan gelandang tersebut masih bergantung pada perkembangan kondisinya.
"Tentu saja, mengingat kita sedang menghadapi keadaan darurat. Pellegrini pasti bisa bermain di posisi itu. Sementara itu, kami akan mencoba untuk mengembalikan [Bryan] Cristante ke dalam tim. Kami berharap dia siap untuk pertandingan melawan Napoli, jika tidak, dia akan bermain di pertandingan berikutnya," ujar Gasperini.
Selain membahas kondisi lini tengah, Gasperini turut menyinggung peluang Santiago Castro mendapatkan menit bermain. Menurutnya, penyerang tersebut memiliki kualitas dan pengalaman untuk memberikan kontribusi bagi tim.
"Castro? Dalam dua pertandingan terakhir kami bermain dengan sepuluh pemain melawan Como dan pertandingan malam itu berjalan seperti itu. Dia pemain bagus, yang sudah bermain bagus di Serie A. Besok pasti akan menjadi kesempatan bagus baginya," pungkas Gasperini.
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Jawa Pos
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