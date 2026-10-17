Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

JawaPos.com - Lille dijadwalkan menjamu Brest dalam lanjutan Liga Prancis 2026/2027 di Stade Pierre Mauroy, Minggu (18/10) pukul 01.45 dini hari WIB. Les Douges - julukan Lille - diprediksi bakal meraih kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri.

Lille menatap laga tersebut dengan modal kemenangan 1-0 atas Le Havre pada pekan sebelumnya. Hasil tersebut membuat Les Douges tetap bersaing di papan atas, menempati posisi kedua dengan 13 poin dan hanya terpaut satu angka dari AS Monaco yang berada di puncak.

Akan tetapi, kepercayaan diri Lille sempat terganggu setelah dibantai Arsenal 0-3 dalam lanjutan fase Liga Champions 2026/2027. Namun, Les Douges memiliki performa yang solid di kompetisi domestik.

Lini pertahanan Lille juga begitu tangguh. Dari enam pertandingan Liga Prancis musim ini, mereka baru kebobolan empat gol. Catatan tersebut menjadi modal penting bagi pasukan Davide Ancelotti untuk menghadapi Brest.

Catatan bagus lainnya, Lille belum pernah kalah di kandang pada kompetisi Liga Prancis musim ini. Les Douges mencatatkan dua kemenangan dan satu hasil imbang dari tiga pertandingan kandangnya sepanjang musim ini.

Lebih dari itu, Lille belum pernah kalah saat menjamu Brest di Stade Pierre Mauroy sepanjang abad ini. Mereka berhasil memenangi tiga dari empat pertemuan terakhir kedua tim di stadion tersebut.

Meski memiliki catatan kandang yang menjanjikan, Lille tetap harus mewaspadai kebangkitan Brest. Tim berjuluk Les Pirates itu baru saja meraih kemenangan meyakinkan 5-1 atas Angers, hasil yang bisa menjadi suntikan motivasi menjelang lawatan ke markas Lille.

Tim asuhan Julien Lachuer juga memiliki catatan expected goals sebesar 13,6, tertinggi kedua di Ligue 1. Namun, produktivitas tersebut belum sepenuhnya diimbangi pertahanan yang solid karena mereka sudah kebobolan sembilan gol, jumlah terbanyak kedua di antara tim-tim yang menghuni separuh atas klasemen.