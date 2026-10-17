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Andika Rachmansyah
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17.20 WIB

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

Stefano Cugurra mulai membenahi Semen Padang FC dengan fokus pada taktik. (Istimewa) - Image

Stefano Cugurra mulai membenahi Semen Padang FC dengan fokus pada taktik. (Istimewa)

JawaPos.com - Semen Padang akan menghadapi PSMS Medan pada pertandingan pekan keenam Championship 2026/2027. Kabau Sirah -julukan Semen Padang- membidik kemenangan kandang perdananya pada musim ini. 

Semen Padang dijadwalkan menjamu PSMS Medan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pukul 15.30 WIB. Laga ini menjadi momentum Kabau Sirah untuk bangkit setelah menelan kekalahan 1-2 dari Persikad Depok di pekan kelima. 

Kekalahan tersebut sekaligus menjadi debut pahit pelatih anyar Semen Padang, Stefano Cugurra. Teco, panggilan akrab Cugurra, kini dihadapkan dengan rintangan berat lantaran PSMS Medan merupakan pemimpin klasemen sementara Grup A. 

Semen Padang juga memiliki catatan kandang yang terbilang buruk jelang menjamu PSMS Medan. Pasalnya, Kabau Sirah belum pernah menang dalam dua laga kandang yang telah dimainkan. 

Pada pertandingan kandang pertama, Semen Padang bermain imbang 1-1 kontra PSIS Semarang. Lalu yang kedua, mereka keok 0-1 dari PSPS Pekanbaru. Kekalahan kandang tersebut sekaligus membuat Nil Maizar didepak dari kursi kepelatihan Kabau Sirah. 

Teco menyadari pertandingan melawan PSMS Medan akan menjadi laga berat bagi Semen Padang. Namun, eks pelatih Persija Jakarta itu menegaskan bahwa tim asuhannya bakal mengerahkan segalanya demi meraih kemenangan kandang pertama di musim ini. 

“Kami sudah melakukan persiapan dengan baik. Fokus utama kami adalah aspek taktik tim. Kami juga menjalani latihan teknik, tetapi penekanan lebih banyak diberikan pada taktik,” kata Teco dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Sabtu (17/10). 

“Kami tahu bahwa posisi lawan di klasemen lebih baik daripada kami. Namun, kami bermain di kandang, di Stadion Patriot. Mudah-mudahan kami bisa tampil baik dan memenangkan pertandingan,” tegasnya. 

Dari sisi pemain, Rezaldi Hehanussa, juga menegaskan seluruh pemain memiliki tekad yang sama, yakni membawa Semen Padang menang perdana di kandang. 

Editor: Banu Adikara
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