Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

PSGC Ciamis menjamu PSIS Semarang di Pegadaian Championship 2026/2027. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIS Semarang akan menghadapi PSGC Ciamis dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Galuh, Ciamis, Sabtu (17/10/2026).
Pertandingan pekan keenam ini diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim memiliki kepentingan berbeda dalam persaingan kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia tersebut.
PSGC Ciamis berstatus tuan rumah dan membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang bersaing di papan atas.
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Sementara itu, PSIS Semarang datang dengan kepercayaan diri sebagai salah satu tim yang tengah bersaing di papan atas klasemen.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi PSGC.
Namun, Laskar Singacala tetap harus bekerja keras untuk mengamankan poin setelah mengalami kekalahan telak 0-4 pada pertandingan sebelumnya.
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Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi tim asuhan PSGC, terutama dalam membenahi pertahanan dan menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan.
Menghadapi PSIS yang memiliki ambisi untuk membawa pulang poin penuh, kesalahan di lini belakang bisa menjadi masalah besar bagi tuan rumah.
Di sisi lain, kekalahan pada laga terakhir juga bisa menjadi pemicu bagi PSGC untuk tampil lebih baik.
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Jawa Pos
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