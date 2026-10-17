Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

JawaPos.com – Barcelona bertekad melanjutkan tren positif saat bertandang ke markas Real Betis di Estadio La Cartuja, Sevilla, malam nanti. Di sisi lain, Manchester City akan menjamu Ipswich Town di Stadion Etihad.

Di antara lima liga elite Eropa, hanya La Liga dan Premier League yang masih memiliki klub dengan catatan kemenangan sempurna hingga matchweek keenam. Barcelona memimpin persaingan di Liga Spanyol, sementara Manchester City berusaha mempertahankan laju impresifnya di Inggris.

Barcelona harus mewaspadai Real Betis yang dikenal sulit dikalahkan di hadapan pendukung sendiri. Pelatih Barcelona Hansi Flick menyadari pertandingan tersebut tidak akan berjalan mudah.

“Laga di Betis tidak akan mudah. Mereka sangat sulit dikalahkan di depan para pendukungnya,” kata Flick, seperti dikutip Barca Universal.

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Meski demikian, Barcelona tetap membidik kemenangan demi menjaga posisi di papan atas klasemen. Sementara itu, Manchester City juga ingin melanjutkan performa positif ketika menghadapi Ipswich Town.

Laga Manchester City kontra Ipswich Town dijadwalkan berlangsung pukul 21.00 WIB, sedangkan duel Real Betis melawan Barcelona dimulai pukul 23.30 WIB.

Barcelona Produktif, Yamal Jadi Pembeda Produktivitas menjadi salah satu kekuatan Barcelona musim ini. Klub asal Catalunya tersebut telah mencetak 34 gol atau rata-rata 4,25 gol per pertandingan. Mereka juga agresif dalam melepaskan tembakan.

Berdasarkan statistik yang dilansir Mundo Deportivo, Barcelona rata-rata melepaskan tembakan setiap empat menit dari total sepuluh pertandingan di berbagai ajang musim ini.

Meski Raphinha tercatat sebagai pencetak gol terbanyak Barcelona dengan 14 gol, Lamine Yamal juga menjadi salah satu pemain penting dalam membangun serangan.