Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Kamis, 1 Oktober 2026 | 03.55 WIB

Toprak Razgatlioglu Akui Debut MotoGP Mengingatkannya untuk Berhenti Balapan

Toprak Razgatlioglu (Crash) - Image

Toprak Razgatlioglu (Crash)

JawaPos.com – Toprak Razgatlioglu mengungkapkan bahwa musim debutnya yang sulit di MotoGP mengingatkannya pada masa-masa berat pada 2018 ketika berkompetisi di WorldSBK.

Dilansir dari laman Crash pada Rabu (30/9), Pembalap asal Turki tersebut kesulitan menunjukkan performa di lini depan bersama Kawasaki hingga beberapa kali hanya mampu finis di posisi kesembilan, ke-10, atau ke-12.

Situasi tersebut membuat Razgatlioglu sempat meragukan kemampuannya dan bahkan mempertimbangkan untuk berhenti balapan.

Razgatlioglu mengatakan situasinya berubah setelah berhasil meraih podium di Donington Park pada 2018, yang membuatnya kembali percaya terhadap potensinya sebagai pembalap.

Setelah itu, ia berkembang menjadi salah satu pembalap terkemuka WorldSBK dengan mengoleksi 78 kemenangan dan tiga gelar juara dunia.

Namun, pengalaman tersebut membuat hasil kurang memuaskan pada musim debutnya di MotoGP terasa lebih berat baginya karena ia sebelumnya terbiasa meraih kemenangan dan gelar juara.

Pada musim debutnya bersama Yamaha, Razgatlioglu masih kesulitan memaksimalkan performa motor V4, terutama ketika menggunakan ban belakang lunak Michelin.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jelang Balapan di Asia-Pasifik, Jorge Martin Tidak Perlu Operasi Lengan - Image
Sports

Jelang Balapan di Asia-Pasifik, Jorge Martin Tidak Perlu Operasi Lengan

Jumat, 25 September 2026 | 23.30 WIB

Somkiat Chantra Kembali ke MotoGP untuk Gantikan Joan Mir yang Cedera di GP Jepang - Image
Moto GP

Somkiat Chantra Kembali ke MotoGP untuk Gantikan Joan Mir yang Cedera di GP Jepang

Jumat, 25 September 2026 | 04.26 WIB

Luca Marini Nyeri Dada Usai Terkena Serpihan di GP Austria, Diduga Bagian Motor Quartararo - Image
Sports

Luca Marini Nyeri Dada Usai Terkena Serpihan di GP Austria, Diduga Bagian Motor Quartararo

Rabu, 23 September 2026 | 20.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore