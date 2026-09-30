Toprak Razgatlioglu Akui Debut MotoGP Mengingatkannya untuk Berhenti Balapan

JawaPos.com – Toprak Razgatlioglu mengungkapkan bahwa musim debutnya yang sulit di MotoGP mengingatkannya pada masa-masa berat pada 2018 ketika berkompetisi di WorldSBK.

Dilansir dari laman Crash pada Rabu (30/9), Pembalap asal Turki tersebut kesulitan menunjukkan performa di lini depan bersama Kawasaki hingga beberapa kali hanya mampu finis di posisi kesembilan, ke-10, atau ke-12.

Situasi tersebut membuat Razgatlioglu sempat meragukan kemampuannya dan bahkan mempertimbangkan untuk berhenti balapan.

Razgatlioglu mengatakan situasinya berubah setelah berhasil meraih podium di Donington Park pada 2018, yang membuatnya kembali percaya terhadap potensinya sebagai pembalap.

Setelah itu, ia berkembang menjadi salah satu pembalap terkemuka WorldSBK dengan mengoleksi 78 kemenangan dan tiga gelar juara dunia.

Namun, pengalaman tersebut membuat hasil kurang memuaskan pada musim debutnya di MotoGP terasa lebih berat baginya karena ia sebelumnya terbiasa meraih kemenangan dan gelar juara.