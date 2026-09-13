Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

Celta Vigo diunggulkan meraih kemenangan saat menjamu Malaga pada lanjutan La Liga 2026/2027 di Estadio Abanca. (Celta Vigo)
JawaPos.com — Celta Vigo menjamu Malaga pada pekan keenam La Liga 2026/2027 di Estadio Abanca, Minggu (13/9/2026) pukul 19.00 WIB, dalam duel dua tim yang belum meraih kemenangan.
Celta Vigo mengoleksi tiga poin dari lima pertandingan, sedangkan Malaga baru mengumpulkan dua poin dari empat laga sehingga kemenangan menjadi target penting kedua kesebelasan.
Celta Vigo mengawali musim dengan hasil yang jauh dari harapan setelah hanya meraih tiga poin dari lima pertandingan.
Padahal, Los Celestes menutup musim lalu di posisi keenam La Liga dan berhak tampil di fase liga Liga Europa 2026/2027.
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Celta Vigo belum merasakan kemenangan di La Liga musim ini dengan catatan dua kekalahan dan tiga hasil imbang dari lima pertandingan.
Tim asuhan Claudio Giraldez bahkan sempat membuka kompetisi dengan hasil 0-0 melawan Valencia sebelum kalah beruntun dari Osasuna dan Athletic Bilbao.
Performa Celta Vigo mulai menunjukkan tanda kebangkitan memasuki September.
Iago Aspas dan kolega berhasil menahan Real Sociedad 0-0 sebelum kembali bermain imbang 1-1 melawan Getafe dalam pertandingan terakhir.
Rangkaian hasil tersebut membuat Celta Vigo berada di posisi ke-16 klasemen dengan tiga poin. Mereka tentu membutuhkan kemenangan sesegera mungkin, apalagi pertandingan melawan Malaga berlangsung di kandang sendiri.
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