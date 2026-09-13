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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 13 September 2026 | 14.15 WIB

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

RB Leipzig diprediksi meraih kemenangan atas Hamburger SV dalam lanjutan Bundesliga di Red Bull Arena. (RB Leipzig) - Image

RB Leipzig diprediksi meraih kemenangan atas Hamburger SV dalam lanjutan Bundesliga di Red Bull Arena. (RB Leipzig)

JawaPos.com — RB Leipzig diprediksi mengalahkan Hamburger SV pada lanjutan Bundesliga di Red Bull Arena, Minggu (13/9/2026) 23.30 WIB, setelah tuan rumah mengalami dua kekalahan beruntun di semua kompetisi.

Die Roten Bullen punya modal kuat di kandang, sementara Hamburger SV datang sebagai juru kunci setelah kalah dalam dua laga Bundesliga tanpa mencetak gol.

RB Leipzig Ingin Bangkit Setelah Dua Kekalahan

RB Leipzig memang sedang mencari momentum setelah hasil buruk dalam dua pertandingan terakhir, tetapi performa kandang membuat tim asuhan Martin Demichelis tetap lebih diunggulkan.

Die Roten Bullen bahkan mengawali era Demichelis dengan sangat meyakinkan lewat kemenangan 3-0 atas Borussia Monchengladbach pada pertandingan Bundesliga 29 Agustus.

Hasil tersebut melanjutkan kemenangan telak 6-0 atas Trier pada putaran pertama DFB-Pokal sepekan sebelumnya.

Start impresif itu sempat membuat pendukung RB Leipzig optimistis, sebelum performa tim mengalami penurunan drastis dalam dua pertandingan berikutnya.

Pada 5 September, RB Leipzig secara mengejutkan dipukul Werder Bremen dengan skor 3-1. Mereka bahkan tertinggal tiga gol lebih dulu dan baru mencetak gol hiburan melalui Ridle Baku pada menit ke-95.

Kekalahan tersebut kemudian diikuti hasil yang jauh lebih mengecewakan di kompetisi Eropa.

RB Leipzig dihajar Como 4-1 dalam pertandingan pertama mereka di Liga Champions, sehingga Demichelis membutuhkan respons cepat agar tren negatif tidak semakin panjang.

Editor: Banu Adikara
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