Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

Rasmus Hojlund menjadi tumpuan Napoli saat menghadapi Bologna di Stadio Diego Armando Maradona. (Napoli)
JawaPos.com — Napoli diprediksi menang tipis 2-1 atas Bologna pada lanjutan Liga Italia di Stadio Diego Armando Maradona, Minggu (13/9/2026) pukul 23. 00 WIB, setelah kedua tim baru mengoleksi satu kemenangan dari tiga laga Serie A.
Partenopei datang dengan dua kekalahan beruntun, sedangkan Bologna baru meraih poin perdana setelah bermain imbang melawan Sassuolo.
Baca Juga:Prediksi Skor SBV Excelsior vs FC Utrecht di Liga Belanda: The Kralingers Tumbangkan Tim Tamu
Napoli tetap menjadi favorit karena bermain di kandang dan memiliki lini depan yang lebih tajam dibandingkan Bologna dalam situasi terkini, meski performa mereka sedang menurun.
Pasukan Max Allegri tersebut baru meraih satu kemenangan dari tiga pertandingan Serie A, tetapi kualitas skuad membuat mereka masih lebih layak diunggulkan untuk mengamankan tiga poin.
Awal musim Napoli sebenarnya cukup menjanjikan setelah mengalahkan Genoa dengan skor 2-0 pada laga pembuka.
Namun, dua pertandingan berikutnya berakhir dengan kekalahan 1-2 dari Como dan kekalahan dramatis ketika menghadapi Inter Milan di San Siro.
Napoli bahkan sempat berada dalam posisi menguntungkan saat menghadapi Inter Milan setelah Matteo Politano dan Rasmus Hojlund mencetak gol cepat.
Keunggulan itu akhirnya sirna setelah sang juara Italia melakukan comeback dan Lautaro Martinez mencetak gol kemenangan pada masa tambahan waktu.
Kekalahan tersebut kemudian diikuti hasil negatif di Liga Champions ketika Arsenal datang ke Naples hanya empat hari kemudian.
Martin Odegaard menjadi pembeda bagi klub asal London tersebut, membuat Napoli menelan tiga kekalahan beruntun di seluruh kompetisi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022