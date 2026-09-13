Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

JawaPos.com — Napoli diprediksi menang tipis 2-1 atas Bologna pada lanjutan Liga Italia di Stadio Diego Armando Maradona, Minggu (13/9/2026) pukul 23. 00 WIB, setelah kedua tim baru mengoleksi satu kemenangan dari tiga laga Serie A.

Partenopei datang dengan dua kekalahan beruntun, sedangkan Bologna baru meraih poin perdana setelah bermain imbang melawan Sassuolo.

Mengapa Napoli Lebih Diunggulkan atas Bologna? Napoli tetap menjadi favorit karena bermain di kandang dan memiliki lini depan yang lebih tajam dibandingkan Bologna dalam situasi terkini, meski performa mereka sedang menurun.

Pasukan Max Allegri tersebut baru meraih satu kemenangan dari tiga pertandingan Serie A, tetapi kualitas skuad membuat mereka masih lebih layak diunggulkan untuk mengamankan tiga poin.

Awal musim Napoli sebenarnya cukup menjanjikan setelah mengalahkan Genoa dengan skor 2-0 pada laga pembuka.

Namun, dua pertandingan berikutnya berakhir dengan kekalahan 1-2 dari Como dan kekalahan dramatis ketika menghadapi Inter Milan di San Siro.

Napoli bahkan sempat berada dalam posisi menguntungkan saat menghadapi Inter Milan setelah Matteo Politano dan Rasmus Hojlund mencetak gol cepat.

Keunggulan itu akhirnya sirna setelah sang juara Italia melakukan comeback dan Lautaro Martinez mencetak gol kemenangan pada masa tambahan waktu.

Kekalahan tersebut kemudian diikuti hasil negatif di Liga Champions ketika Arsenal datang ke Naples hanya empat hari kemudian.