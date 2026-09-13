Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

JawaPos.com — Lille berpeluang mengamankan kemenangan saat menjamu Troyes pada pekan keempat Ligue 1 2026/2027 di Stade Pierre-Mauroy, Minggu (13/9/2026) pukul 20.00 WIB.

Les Dogues datang dengan modal tujuh poin dari tiga laga, sedangkan Troyes baru mengoleksi empat poin setelah menelan kekalahan telak 6-2 dari Strasbourg pada pertandingan sebelumnya.

Lille Punya Modal Tujuh Poin Lille tampil cukup menjanjikan pada awal Ligue 1 2026/2027 dengan mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan.

Tim asuhan Davide Ancelotti itu membuka musim dengan kemenangan 2-0 atas Angers, kemudian bermain imbang melawan Paris Saint-Germain sebelum menundukkan Toulouse 1-0.

Hasil tersebut membuat Lille berada di posisi keempat klasemen sementara dan menjadi salah satu dari hanya lima tim Ligue 1 yang belum terkalahkan.

Performa tersebut juga memperlihatkan kemampuan Les Dogues bangkit setelah kehilangan keunggulan dalam pertandingan melawan Paris Saint-Germain.

Kemenangan atas Toulouse menjadi respons penting setelah hasil imbang dramatis kontra Paris Saint-Germain.

Lille kini hanya tertinggal dari AS Monaco dalam perolehan poin dan memiliki peluang memperpendek jarak apabila mampu meraih tiga angka di kandang sendiri.