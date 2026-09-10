Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

Aktor Anthony Xie. (Instagram: anthonyxie_)
JawaPos.com - Anthony Xie kembali menjadi pusat perhatian publik dalam beberapa waktu belakangan setelah rumah tangganya dengan Audi Marissa memasuki proses perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Audi Marissa tercatat mengajukan gugatan cerai terhadap Anthony Xie pada 11 Agustus 2026. Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 957/Pdt.G/2026. Gugatan diajukan ibu satu anak itu melalui kuasa hukumnya.
Kabar ini membuat sosok Anthony Xie kembali banyak dicari. Sebelum dikenal sebagai suami Audi Marissa, Anthony telah memiliki perjalanan cukup panjang di industri hiburan, bahkan kariernya lebih dulu berkembang di Taiwan dan China.
Lantas, seperti apa profil Anthony Xie, mulai dari kehidupan pribadi, pendidikan hingga perjalanan kariernya? Berikut ulasannya.
Anthony Xie merupakan nama panggung dari Anthony Hambali. Ia lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 31 Agustus 1986.
Anthony dikenal sebagai aktor sekaligus model. Ia juga memiliki kemampuan berbahasa Mandarin dan pernah menggunakan nama Tionghoa Xie Jianzhong.
Berbeda dengan sebagian besar aktor Indonesia yang mengawali karier dari sinetron lokal, perjalanan karier Anthony justru dimulai dari industri hiburan Asia Timur, yakni Taiwan dan Tiongkok.
Informasi mengenai pendidikan formal Anthony Xie tidak banyak dipublikasikan. Hingga kini tidak terdapat keterangan yang kuat mengenai nama sekolah maupun perguruan tinggi yang pernah ditempuhnya.
Namun, masa pendidikan Anthony berkaitan erat dengan perpindahan tempat tinggal keluarganya. Ia disebut pindah ke Jakarta setelah menyelesaikan kelas 6 SD. Ketika duduk di kelas 2 SMP, Anthony kemudian pindah ke Taiwan bersama keluarganya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah
Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar