Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

JawaPos.com - Kanaya Whu, vokalis grup musik MK9, meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Kabar meninggalnya Kanaya Whu disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui sebuah video di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, pria yang kerap disapa KDM mengungkap Kanaya meninggal dunia setelah sempat berjuang melawan penyakit kanker.

"Kami menyampaikan berita duka. Telah meninggal dunia saudari kita, sahabat kita, teh Kanaya di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung karena menderita kanker," kata Dedi Mulyadi.

Kanaya dikenal publik sebagai vokalis MK9, grup musik yang kerap membawakan lagu-lagu Sunda, bentukan Dedi Mulyadi. Keberadaannya turut mewarnai geliat musik Sunda yang hingga kini masih memiliki tempat tersendiri di tengah masyarakat Jawa Barat.

Kabar kepergian Kanaya Why menjadi duka bagi keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mengenal perjalanan bermusiknya.

Dedi Mulyadi turut menyampaikan doa untuk Kanaya. Ia berharap almarhumah mendapat ampunan atas semua kesalahannya semasa hidup dan semua amal baiknya diterima di sisi Allah SWT.

"Semoga almarhum diterima iman islamnya diampuni segala dosanya, dan diterima disisi Allah subhanahu wa ta'ala," ujar Dedi.

Dedi Mulyadi juga meminta masyarakat untuk turut memaafkan segala kesalahan Kanaya selama hidup. Ia berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut.