Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

Penyanyi Kanaya Whu meninggal dunia. (Instagram: kanayawhu)
JawaPos.com - Kabar duka datang dari dunia musik Sunda. Kanaya Whu, vokalis MK9 atau Emka 9, grup musik bentukan Dedi Mulyadi, meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif akibat menderita penyakit kanker.
Kepergian Kanaya Whu di usia muda, 35 tahun, terasa cukup mengejutkan bagi banyak orang yang selama beberapa tahun terakhir mengenal sosoknya lewat berbagai penampilannya bersama MK9.
Suara Kanaya Whu kerap terdengar dalam sejumlah kegiatan Dedi Mulyadi, termasuk dalam kegiatan Abdi Nagri Nganjang Ka Warga di berbagai daerah Jawa Barat.
Kabar meninggalnya Kanaya Whu disampaikan Dedi Mulyadi pada hari ini, Minggu (13/9). Sebelum meninggal, Kanaya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
Pihak keluarga memutuskan jenazah Kanaya Whu dimakamkan di Kabupaten Tasikmalaya, daerah tempat kelahirannya.
Kanaya Whu lahir di Tasikmalaya pada 1991 dan memiliki nama lengkap Kanaya Whulan. Namanya mulai semakin dikenal publik setelah bergabung sebagai vokalis MK9 atau Emka 9.
Kanaya menempuh pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Jakarta. Masa tumbuhnya di ibu kota menjadi salah satu alasan kenapa dirinya sempat mengalami kesulitan ketika harus membawakan lagu-lagu berbahasa Sunda.
Meski demikian, tantangan tersebut secara perlahan berhasil dilewati. Kanaya justru sangat sukses membawa lagu-lagu Sunda dan termasuk penyanyi yang identik dengan lagu-lagu karya Dedi Mulyadi.
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