Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Minggu, 13 September 2026 | 17.38 WIB

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

Penyanyi Kanaya Whu meninggal dunia. (Instagram: kanayawhu) - Image

Penyanyi Kanaya Whu meninggal dunia. (Instagram: kanayawhu)

JawaPos.com - Kabar duka datang dari dunia musik Sunda. Kanaya Whu, vokalis MK9 atau Emka 9, grup musik bentukan Dedi Mulyadi, meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif akibat menderita penyakit kanker.

Kepergian Kanaya Whu di usia muda, 35 tahun, terasa cukup mengejutkan bagi banyak orang yang selama beberapa tahun terakhir mengenal sosoknya lewat berbagai penampilannya bersama MK9. 

Suara Kanaya Whu kerap terdengar dalam sejumlah kegiatan Dedi Mulyadi, termasuk dalam kegiatan Abdi Nagri Nganjang Ka Warga di berbagai daerah Jawa Barat.

Kabar meninggalnya Kanaya Whu disampaikan Dedi Mulyadi pada hari ini, Minggu (13/9). Sebelum meninggal, Kanaya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Pihak keluarga memutuskan jenazah Kanaya Whu dimakamkan di Kabupaten Tasikmalaya, daerah tempat kelahirannya.

Profil Kanaya Whu

Kanaya Whu lahir di Tasikmalaya pada 1991 dan memiliki nama lengkap Kanaya Whulan. Namanya mulai semakin dikenal publik setelah bergabung sebagai vokalis MK9 atau Emka 9.

Kanaya menempuh pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Jakarta. Masa tumbuhnya di ibu kota menjadi salah satu alasan kenapa dirinya sempat mengalami kesulitan ketika harus membawakan lagu-lagu berbahasa Sunda.

Meski demikian, tantangan tersebut secara perlahan berhasil dilewati. Kanaya justru sangat sukses membawa lagu-lagu Sunda dan termasuk penyanyi yang identik dengan lagu-lagu karya Dedi Mulyadi.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Profil Firman Kurniawan:  Kreator Digital dengan Jejak Karier di Industri Teknologi - Image
Entertainment

Profil Firman Kurniawan:  Kreator Digital dengan Jejak Karier di Industri Teknologi

Kamis, 10 September 2026 | 21.34 WIB

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China - Image
Entertainment

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

Kamis, 10 September 2026 | 15.57 WIB

Profil Audi Marissa, Artis yang Kini dalam Proses Perceraian dengan Anthony Xie - Image
Entertainment

Profil Audi Marissa, Artis yang Kini dalam Proses Perceraian dengan Anthony Xie

Kamis, 10 September 2026 | 15.13 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore