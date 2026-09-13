Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Duel Lecce vs Monza di Stadio Via del Mare diprediksi berlangsung ketat dan berakhir imbang 1-1. (Monza)
JawaPos.com — Lecce dan Monza diprediksi bermain imbang 1-1 pada pekan keempat Serie A 2026/2027 di Stadio Via del Mare, Minggu (13/9/2026) pukul 20.00 WIB, saat kedua tim sama-sama memburu kemenangan pertama mereka di Liga Italia musim ini.
Lecce punya keuntungan sebagai tuan rumah, tetapi persoalan produktivitas membuat duel ini berpotensi berjalan ketat.
Lecce datang dengan modal yang kurang meyakinkan setelah hanya meraih satu kemenangan dari empat pertandingan di semua kompetisi.
Tim asuhan Eusebio De Francesco tersebut juga kalah dalam tiga pertandingan lainnya dan gagal mencetak gol dalam seluruh kekalahan itu.
Apalagi, tim asal Apulia itu hanya mencetak sedikit gol sepanjang musim lalu sehingga problem di lini depan masih terlihat sebagai pekerjaan rumah utama pada awal kampanye 2026/2027.
Di Serie A, Lecce baru mengoleksi satu kemenangan dan menelan dua kekalahan dari tiga pertandingan.
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Mereka mengawali musim dengan kemenangan atas Venezia, tetapi kemudian kalah dari Roma dan Cagliari tanpa mampu membobol gawang lawan.
Kekalahan 1-0 dari Cagliari pada pertandingan terakhir menjadi alarm tersendiri bagi Lecce.
Mereka sebenarnya mampu menciptakan peluang, tetapi ketidakmampuan mengubah kesempatan menjadi gol membuat usaha untuk meraih poin maksimal kembali berakhir sia-sia.
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